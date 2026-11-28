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Un coche en un garaje puede delatar la influencia de Hollywood en GTA 6 tanto como una misión entera. Tras más de una década de espera, el regreso de Grand Theft Auto es uno de los grandes acontecimientos de 2026 para los fans de Rockstar. Para los cinéfilos, la sexta entrega propone además un juego dentro del juego: reconocer qué películas y series se esconden en sus escenarios.

Aviso: este artículo contiene spoilers leves de GTA 6.

De Fast & Furious a Dexter: los guiños que es fácil pasar por alto

Hollywood lleva años intentando llevar Grand Theft Auto a la gran pantalla, sin que el proyecto haya cuajado. Rockstar ha recorrido el camino inverso. Desde hace varias entregas, sus juegos se apropian de imágenes del cine y la televisión para dar forma a su propio mundo.

Algunos de los guiños de GTA 6 no anuncian su llegada con una escena espectacular. En un garaje, por ejemplo, aparece un Mitsubishi Eclipse que recuerda al de Brian O’Conner. Es el personaje al que dio vida Paul Walker en la primera película de Fast & Furious.

El homenaje a Dexter funciona de otra manera. Aquí no hay un objeto que se lleve toda la atención, sino un apartamento que reproduce el aspecto del que ocupa el protagonista de la serie. La gracia está en reconocer el lugar en medio de una ciudad que no deja de reclamar la mirada del jugador.

Así lleva GTA 6 a Tarantino y a Rocky a sus misiones

La referencia más clara a Pulp Fiction llega cuando Jason y Lucia entran en un restaurante de carretera para atracarlo. La elección del local y el hecho de que actúen en pareja remiten a Honey Bunny y Pumpkin, los atracadores de la película de Quentin Tarantino.

El restaurante de carretera es una de las pistas que remiten a Pulp Fiction.

Rockstar recupera también otra imagen de la cinta: el plano de Vincent Vega y Jules Winnfield al empuñar sus armas. Son dos maneras distintas de citar la misma película. Una recupera la situación del atraco y la otra se apoya en un encuadre reconocible.

No todos los homenajes pasan por un golpe. El entrenamiento de Lucia adopta el ritmo de un montaje de Rocky, con el esfuerzo físico como centro de la secuencia. En el extremo opuesto está El precio del poder, también conocida como Scarface. GTA 6 recupera uno de los momentos más inquietantes de la película de Brian De Palma: la escena de la motosierra.

De los conductos de John McClane a la encerrona de Saw

Hay un momento en que Lucia se abre paso por un conducto de ventilación mientras ella y Jason lidian con un grupo de terroristas. El espacio estrecho y la situación evocan a John McClane en Jungla de cristal, la película que convirtió un conducto de aire en uno de sus escenarios más recordados.

En otra misión, el punto de partida parece más propio de Marvel. Un granjero pierde el control tras exponerse a un pesticida tóxico y toca calmarlo. El guiño está en la dinámica entre los personajes: recuerda a la Viuda Negra cuando trata de apaciguar a Hulk.

La referencia a Saw cambia el tono por completo. Uno de los protagonistas es secuestrado y despierta en una habitación cerrada. Su captor aparece en una pantalla y le comunica que tendrá que sobrevivir a una cacería en una isla desierta. Basta esa puesta en escena para reconocer la sombra de Jigsaw, incluso antes de que empiece la prueba.

El homenaje a Tiburón se escucha al volver a tierra

Para citar a Steven Spielberg, GTA 6 se fija en lo que ocurre después del peligro. Dos tripulantes regresan a la costa tras pasar un mal rato en el mar. A primera vista, podría ser solo una conversación entre dos personas que tienen ganas de pisar tierra firme.

La pista está en el diálogo durante el regreso. El intercambio recuerda al de Brody y Hooper al final de Tiburón, cuando se alejan del lugar donde se han enfrentado al escualo. El guiño no depende de mostrar al animal, sino de recuperar el alivio que comparten los dos supervivientes.