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El Gobierno rebaja de cuatro meses a uno la permanencia mínima en las distintas modalidades de autoconsumo eléctrico. El Real Decreto 1063/2026 cambia también cómo se reparte la electricidad entre vecinos y abre la puerta a las baterías sin placas.

El Consejo de Ministros aprobó la reforma el 24 de noviembre. Según ElecTrips, el BOE publicó el decreto el 27 de noviembre y su entrada en vigor general es el día 28.

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El plazo se refiere al tiempo mínimo que un consumidor debe permanecer en la modalidad elegida. El marco anterior, recogido en el Real Decreto 244/2019, fijaba cuatro meses desde el alta o la modificación del contrato de acceso.

En el autoconsumo colectivo, varias viviendas pueden aprovechar la electricidad de una misma instalación sin disponer de tejado propio. El acuerdo de reparto fija qué parte de la energía generada corresponde a cada participante.

La distribuidora podrá tramitar el alta con el primer acuerdo de reparto que reciba. Para modificarlo, solo tendrán que firmar los consumidores afectados, en lugar de todos los participantes.

La reforma desarrolla también la figura del gestor de autoconsumo, introducida por el Real Decreto-ley 7/2026. Con autorización de los participantes, el gestor podrá encargarse de los trámites en su nombre.

Otra novedad es la modalidad de excedentes compartidos. Quien genera electricidad puede destinarla primero a su propio consumo y compartir únicamente la parte que le sobra.

Las baterías sin placas aún esperan su reglamento

El decreto regula el almacenamiento asociado al consumidor y lo encuadra en las modalidades de autoconsumo existentes. Eso abre la puerta a que una vivienda se acoja al sistema con una batería aunque no tenga paneles solares.

Esa posibilidad no se activa con la entrada en vigor general del decreto. Según ElecTrips, otra norma deberá concretar las condiciones para utilizar estas baterías y el texto no fija un plazo para aprobarla.

La idea es cargar la batería cuando la electricidad cuesta menos y usar la energía almacenada cuando el precio sube. ElecTrips señala que el ahorro dependerá de esa diferencia de precios, de las pérdidas al cargar y descargar y del coste del equipo.

Fuentes