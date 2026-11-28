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La fusión de Adif y Renfe ha vuelto al debate ferroviario español tras el accidente de Urda, que dejó 69 víctimas. El Frente Amplio de Ada Colau propone reunir a ambas empresas para devolver al Estado el control exclusivo de la operación de trenes. La iniciativa retoma el debate que abrió Podemos en enero de 2026, después de la tragedia de Adamuz. A las puertas de las elecciones del 29 de noviembre, la discusión enfrenta dos preguntas distintas. Una es quién debe prestar el servicio; la otra, qué necesita la red para operar con seguridad.

Qué cambiaría con la fusión de Adif y Renfe que propone Ada Colau

Adif gestiona la infraestructura ferroviaria y Renfe presta servicios de transporte. Ambas son públicas, pero cumplen funciones distintas. El Frente Amplio quiere reunirlas en una misma estructura y volver a un modelo con un único operador público. Su propuesta no se limita a reorganizar dos empresas estatales: también plantea que los operadores privados dejen de prestar servicio en la red.

Colau vincula esa reforma con el modo en que se conservan las vías y con la atención que reciben las conexiones regionales. La coalición plantea varias actuaciones:

Reforzar las plantillas para atender las necesidades de la red.

para atender las necesidades de la red. Encargar una auditoría independiente que sirva de base para recuperar las tareas de mantenimiento externalizadas.

Dedicar más recursos a los servicios ferroviarios regionales, además de atender las necesidades de la alta velocidad.

El mantenimiento abre una discusión distinta a la de la competencia entre operadores. Una cosa es decidir quién se encarga de conservar las vías y otra, determinar qué compañías pueden utilizarlas para transportar viajeros. El Frente Amplio aborda ambas cuestiones en su propuesta.

De la apertura de la alta velocidad al debate tras Adamuz

La oposición de Podemos a la liberalización ferroviaria es anterior a la llegada de Ouigo e Iryo. A finales de 2016, sus eurodiputados rechazaron el plan europeo que abrió el mercado a la competencia. La formación advirtió entonces de que podían subir los precios, caer la inversión pública y empeorar las condiciones laborales. La subida de precios que pronosticó no se produjo.

En España, el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó en 2019 el decreto que abrió la alta velocidad a nuevos operadores. A Renfe se sumaron después Ouigo, del grupo francés SNCF, e Iryo, con participación de la italiana Trenitalia. Lo que cambió con la apertura fue quién podía ofrecer servicios de viajeros sobre una infraestructura que seguía siendo pública.

Tras el accidente de Adamuz, Podemos retomó su crítica al decreto. Argumentó que, si circulaban más trenes, también debían crecer la inversión y el mantenimiento preventivo. En aquel momento, puso el foco en el diseño del sistema y evitó dirigir su crítica contra el ministro de Transportes, Óscar Puente.

Más trenes no significa necesariamente una red saturada

Los datos recientes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) no respaldan la tesis de un uso excesivo de las vías. Que aumente el número de servicios no basta para afirmar que la infraestructura esté saturada. Los operadores privados, además, abonan cada año cientos de millones de euros por el uso y el mantenimiento de la red.

La discusión sobre cuánto tráfico admite la infraestructura no determina por sí sola las causas de Adamuz o Urda. La relación entre liberalización y seguridad es una tesis que defiende Podemos, no una conclusión acreditada sobre los accidentes.

Irene Montero endurece su posición y reclama la salida de Puente

La candidata de Podemos pide ahora aplicar el artículo 128 de la Constitución para recuperar el control público del sistema ferroviario. Montero sostiene que esa reivindicación coincide con la del Sector Federal Ferroviario de CGT. También invoca la experiencia británica, en la línea de la reflexión planteada por Iván Redondo.

Montero considera que la entrada de operadores privados compromete la seguridad de los usuarios y reclama la dimisión del ministro. A diferencia de lo ocurrido tras Adamuz, Podemos cuestiona ahora de forma directa la continuidad de Puente. La candidata insiste, sin embargo, en que un relevo en Transportes no resolvería lo que su partido considera el problema de fondo.

Madrid-Barcelona: las alternativas de Colau a un cierre prolongado

El pulso con el ministro tiene otro frente en la conexión de alta velocidad entre Madrid y Barcelona. Puente ha planteado interrumpir el servicio durante un año o más para renovar la vía. Colau rechaza un cierre de esa duración y prefiere ajustar la circulación para ampliar el tiempo disponible para las obras.

La exalcaldesa propone intensificar el mantenimiento nocturno, reducir las frecuencias y reservar franjas más largas para las tareas de conservación. Su alternativa pasa por recortar la oferta durante la intervención, en lugar de suspender por completo la conexión. La discrepancia, en este caso, no gira en torno a quién opera los trenes, sino a cómo compatibilizar la renovación de la vía con el servicio.

La propuesta de un operador público llega a la campaña del 29-N

La vuelta a un operador único ha dejado de ser una bandera exclusiva de Podemos. El Frente Amplio la ha incorporado a su programa ferroviario y sectores próximos al PSOE también defienden recuperar el monopolio público. En la recta final de la campaña, esas posiciones trasladan parte del debate desde la gestión de los accidentes hacia el reparto de funciones entre el Estado y las empresas privadas.

La apuesta no convence a todos dentro del Frente Amplio. Fuentes de la coalición consideran que el argumento de la nacionalización es débil y fácil de rebatir. Esa reserva convive con medidas más concretas de la candidatura de Colau, como revisar los contratos de mantenimiento y reforzar el servicio en la red regional.