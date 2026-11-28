Carrefour anuncia langostinos ya cocidos a 4,42 € por unos 500 g en su supermercado online. La ficha de pescadería indica un precio de 8,85 € por kilo.
El medio kilo es orientativo, no un peso fijo por bandeja. Carrefour advierte de que tanto la cantidad como el importe pueden variar ligeramente al preparar el pedido.
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La ficha clasifica el producto como fresco y cocido. También muestra dos etiquetas promocionales: Black Friday, con fecha hasta el 29 de noviembre, y Super Precio, hasta el 10 de diciembre. Esas fechas corresponden a las etiquetas que aparecen en la página.
Para servirlos como aperitivo, no hace falta cocerlos de nuevo. Directo al Paladar propone también usar los langostinos ya cocidos en un cóctel de marisco o una ensaladilla.
Si el plato principal lleva arroz, la publicación sugiere incorporarlos a una paella de marisco. El salpicón es otra de las opciones que plantea para aprovechar el formato.
Fuentes
- Carrefour: ficha de pescadería, precio por kilo, peso variable y fechas promocionales.
- Directo al Paladar: información sobre la oferta de Black Friday e ideas para servir los langostinos.
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