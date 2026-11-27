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La Unió pide comprobar cuánto cobraron los agricultores por las naranjas que Aldi y Lidl anunciaron a 0,95 €/kg. La organización agraria reclamó el 17 de noviembre que ambas cadenas retiraran sus promociones.

Las ofertas de naranjas coincidían en el precio por kilo, pero no en el formato ni en el descuento. Según La Unió, ambas cadenas anunciaron fruta española de categoría I.

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Aldi promocionó naranjas Navelina en envases de cuatro kilos, con una rebaja del 21 %. Lidl anunció mallas de dos kilos con un descuento del 36 %.

La Unió presentó una solicitud formal de investigación a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA). También se dirigió a la Conselleria de Agricultura para que comprobara las operaciones dentro de sus competencias.

La petición distingue el precio del folleto del importe que acaba cobrando el agricultor. La Unió quiere que los inspectores cotejen los contratos, las facturas, las liquidaciones y los justificantes de pago.

La revisión que propone también abarcaría las aportaciones a la promoción y los descuentos aplicados después de la compraventa. El objetivo es averiguar quién asumió la rebaja y si el pago al agricultor cubrió su coste efectivo de producción.

Carles Peris, secretario general de La Unió, sostiene que estas ofertas pueden aumentar la presión sobre los precios en origen. El comunicado no indica cuánto percibieron los productores por la fruta de estas dos promociones.

El coste de cultivar y recoger la naranja

La Unió toma como referencia los datos del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias para la campaña 2019/20. El instituto situó el coste del naranjo en la Comunitat Valenciana en 6.004 €/ha sin contar la recolección. Con la recogida, la referencia subía a 8.935 €/ha.

Al actualizar esas referencias con el IPC general, La Unió estima 7.690 €/ha sin recolección y 11.440 €/ha con ella. El cálculo de partida no incluía la renta de la tierra, los seguros agrarios ni los intereses del capital propio.

Entre la explotación y la tienda, la organización enumera otros costes: transporte, selección, manipulación, envasado y distribución. También señala las mermas que pueden producirse hasta que la fruta llega al consumidor.

Para facilitar futuras inspecciones, La Unió pide al Ministerio de Agricultura y a la Generalitat estudios periódicos de costes. La propuesta distingue por variedades y sistemas de cultivo, en lugar de recurrir a una única referencia.

La organización también reclama controles de oficio sobre las grandes promociones agrícolas. Su propuesta incluye las ofertas ligadas a aplicaciones o programas de fidelización y pide que la revisión llegue hasta la explotación.

Fuentes