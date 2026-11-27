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Mercado Libre y Carrefour ofrecen entregas de supermercado en hasta 45 minutos en determinadas zonas de Buenos Aires. El plazo estimado se puede consultar antes de pagar y depende del domicilio.

El servicio funciona tanto en la aplicación como en la web de Mercado Libre, dentro de la categoría Supermercado. Desde allí, el comprador puede elegir la tienda Carrefour más cercana y ver qué productos están disponibles.

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La cobertura inicial incluye parte de la ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires. Los 45 minutos son el plazo anunciado para la modalidad, no la estimación concreta de cada pedido.

Carrefour aporta el surtido y Mercado Libre se encarga de preparar el pedido en la tienda y llevarlo al domicilio. La misma cesta puede reunir fruta, verdura y carne, además de bebidas, congelados y productos de limpieza.

Según Canal 10, los suscriptores de Meli+ tienen envío gratuito en pedidos superiores a 39.990 pesos argentinos bajo esta modalidad. La información difundida no detalló una tarifa general para los no suscriptores ni para los pedidos que no superen el umbral.

De la entrega en el día al reparto en minutos

La colaboración entre Mercado Libre y Carrefour ya incluía la venta de alimentos frescos y congelados desde diciembre de 2025. Según Punto a Punto, esa primera etapa arrancó en la ciudad de Buenos Aires con entregas en el mismo día.

Carrefour también ofrecía entregas en menos de una hora desde su propia aplicación y su web. En octubre de 2026, probó otra vía con Uber Eats, según El Refugio Noticias.

Aquel servicio empezó en Córdoba capital, Mendoza y Rosario. Para la modalidad de 45 minutos, las compañías prevén incorporar más sucursales del área metropolitana de Buenos Aires y evaluar su llegada a otras localidades.

Fuentes