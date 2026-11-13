James Gunn: deja la presidencia de DC Studios

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James Gunn dejará la presidencia de DC Studios el 1 de diciembre de 2026, según anunció Skydance; el cineasta volverá a tareas creativas mientras Jeremy Latcham asume la dirección creativa del estudio.

El cambio de liderazgo fue comunicado por Skydance y publicado por Rolling Stone en Español, que señala que Gunn y su socio Peter Safran ponen fin a cuatro años al frente de DC Studios y que la salida tendrá efecto el 1 de diciembre de 2026.

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Según la nota, Jeremy Latcham, exejecutivo de Marvel Studios, será el nuevo presidente y director creativo responsable de supervisar las producciones cinematográficas, televisivas y animadas de DC.

Rolling Stone añade que la decisión no implica una desvinculación total: Gunn y Safran volverán a tiempo completo a la creación de contenidos y permanecerán involucrados en algunos proyectos ya en desarrollo.

El artículo cita además que James Gunn seguirá al frente de proyectos concretos, entre ellos la película Man of Tomorrow, escrita y dirigida por él, cuyo estreno aparece listado para el 9 de julio de 2027 en el reporte.

En su mensaje público tras el anuncio, Gunn dijo que los últimos cuatro años como ejecutivo habían sido exigentes y que se sentía aliviado por poder regresar al trabajo creativo, según el texto reproducido por Rolling Stone.

El relevo plantea dudas sobre la continuidad del universo compartido que Gunn y Safran diseñaron desde 2022; la pieza recuerda el plan creativo presentado por la dupla —titulado Gods and Monsters— y el catálogo de series y filmes que se estrenaron durante su gestión.

Qué sigue y por qué importa

Con Latcham al mando, DC inicia otra etapa cuya dirección todavía no está detallada, apunta la cobertura: no se ha anunciado un reinicio de la continuidad y varios títulos ya programados —incluida Man of Tomorrow— seguirían adelante con la participación de Gunn y Safran.

La pieza destaca que el nombramiento de Latcham reúne experiencia en la producción de universos interconectados, pero subraya que los planes específicos del nuevo liderazgo aún no se han hecho públicos y que la transición podría cambiar prioridades creativas.

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