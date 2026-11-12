Elena Furiase: actriz nacida el 9 de marzo de 1988 con proyectos en 2026

Duración de lectura : 2 minutos
Elena Furiase: actriz nacida el 9 de marzo de 1988 con proyectos en 2026
© Photo : Carlos Delgado, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Elena Furiase, cuyo nombre completo es Elena Dolores Furiase González, nació el 9 de marzo de 1988 en Madrid, según su ficha biográfica en Wikipedia; la actriz figura además con varios créditos profesionales que la mantienen activa en 2026.

La filmografía pública de Elena Furiase recoge trabajos recientes y entradas fechadas en 2025 y 2026, entre ellas participaciones televisivas y menciones a títulos estrenados o en emisión que confirman que la actriz multiplica proyectos durante 2026.

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Furiase saltó a la fama con la serie El internado y desde entonces ha alternado cine, televisión y teatro; la página de referencia lista títulos y temporadas que llegan hasta 2026, lo que sustenta la afirmación de actividad profesional en ese año.

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Además de los papeles interpretativos, su biografía pública recoge apariciones en programas y colaboraciones, y detalla datos personales como su matrimonio y la paternidad de dos hijos, contextualizando su carrera dentro de una trayectoria familiar con raíces en la saga Flores.

Por coherencia con la información verificada, este artículo no afirma estrenos concretos no documentados aquí; recoge las fechas y los créditos que aparecen en la fuente consultada y explica que, según esa filmografía, Elena Furiase mantiene proyectos listados en 2026.

Sources

  • Wikipedia — fecha de nacimiento y filmografía con créditos hasta 2026
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