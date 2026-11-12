© Thrips parvispinus: plaga del pimiento en Almería

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La plaga del Thrips parvispinus avanza en invernaderos de Almería y Granada, según el artículo original señalado en el feed de noticias que encabeza la búsqueda y la cobertura local.

El avance del thrips parvispinus ha llevado a la Junta de Andalucía a mantener controles reforzados: en Almería, la Consejería realizó 922 inspecciones y abrió 272 expedientes sancionadores por incumplimientos del protocolo de arranque de cultivos, según la crónica local que reunió a representantes del sector y la administración.

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La Resolución de 10 de abril de 2026 declaró oficialmente la presencia del Thrips parvispinus en Andalucía y estableció medidas obligatorias de manejo y arranque de cultivo para evitar que las poblaciones actúen como reservorio, una decisión que fuentes sectoriales y administraciones han recordado en reuniones técnicas.

El sector pide autorización excepcional de materias activas al Ministerio y reclama herramientas adicionales para frenar la plaga que deforma brotes, causa manchas y reduce el valor comercial del fruto, una queja recogida por organizaciones agrarias y medios regionales.

En respuesta, la Consejería anunció la convocatoria de un comité técnico con la Mesa de Expertos para coordinar medidas y estudiar nuevas herramientas fitosanitarias, y el sector baraja reforzar los protocolos de arranque, la vigilancia y la investigación de soluciones biológicas y químicas.

El avance del thrips parvispinus y las medidas administrativas han encendido el debate sobre el futuro de la campaña de pimiento y el coste para la comercialización; las autoridades insisten en que el pimiento almeriense cumple las garantías de sanidad vegetal mientras se refuerzan controles.

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