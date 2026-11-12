Thrips parvispinus: plaga del pimiento en Almería

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Thrips parvispinus: plaga del pimiento en Almería
© Thrips parvispinus: plaga del pimiento en Almería

La plaga del Thrips parvispinus avanza en invernaderos de Almería y Granada, según el artículo original señalado en el feed de noticias que encabeza la búsqueda y la cobertura local.

El avance del thrips parvispinus ha llevado a la Junta de Andalucía a mantener controles reforzados: en Almería, la Consejería realizó 922 inspecciones y abrió 272 expedientes sancionadores por incumplimientos del protocolo de arranque de cultivos, según la crónica local que reunió a representantes del sector y la administración.

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anonymous greenhouse interior with misted plastic benches and rows of young pepper plants; no people, no logos

La Resolución de 10 de abril de 2026 declaró oficialmente la presencia del Thrips parvispinus en Andalucía y estableció medidas obligatorias de manejo y arranque de cultivo para evitar que las poblaciones actúen como reservorio, una decisión que fuentes sectoriales y administraciones han recordado en reuniones técnicas.

El sector pide autorización excepcional de materias activas al Ministerio y reclama herramientas adicionales para frenar la plaga que deforma brotes, causa manchas y reduce el valor comercial del fruto, una queja recogida por organizaciones agrarias y medios regionales.

close-up of pepper leaves showing anonymous silvering and speckling damage, no identifiable farm or person

En respuesta, la Consejería anunció la convocatoria de un comité técnico con la Mesa de Expertos para coordinar medidas y estudiar nuevas herramientas fitosanitarias, y el sector baraja reforzar los protocolos de arranque, la vigilancia y la investigación de soluciones biológicas y químicas.

El avance del thrips parvispinus y las medidas administrativas han encendido el debate sobre el futuro de la campaña de pimiento y el coste para la comercialización; las autoridades insisten en que el pimiento almeriense cumple las garantías de sanidad vegetal mientras se refuerzan controles.

Sources

  • Moncloa (Google News) — informó que “la plaga del thrips parvispinus avanza en Almería y Granada” y señaló el impacto en la campaña de pimiento.
  • TeleAlmería Noticias — detalló que la Junta realizó 922 inspecciones y abrió 272 expedientes, y explicó la convocatoria del comité técnico.
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