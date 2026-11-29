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La Churrería Ramírez, en el casco antiguo de Almería, conserva una receta que pasó por tres generaciones de churreros. Manuel Ramírez la aprendió de Miguel Márquez, que a su vez había aprendido el oficio de su padre.
La transmisión no fue de padres a hijos en el último tramo, sino entre dos compañeros de trabajo. Según cuenta Elena Ortuño en La Voz de Almería, Ramírez y Márquez se conocieron sirviendo cafés en La Habana.
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Ramírez había dejado los estudios a los 15 años para trabajar en la hostelería. Márquez le hablaba de los churros que preparaba en el parque Nicolás Salmerón y en la Feria de Almería.
Hacia 1984, Ramírez abrió su primera churrería en la calle España. Allí contrató a Márquez, que le enseñó a preparar masa madre y le recomendó cambiar el aceite a diario.
Aquel primer local duró poco, pero le sirvió para aprender a llevar un negocio. Según recordó en la entrevista, tardó ocho meses en dominar la preparación de los churros.
Después trabajó haciendo churros en La Marítima y acabó al frente del establecimiento. En ese mismo local instaló la actual Churrería Ramírez, en la esquina de las calles San Juan y Almedina.
La primera masa y los pedidos por la ventanilla
Ramírez llega a las 6:30 para preparar la apertura, pero espera al primer cliente para ponerse con la masa. Antes de ir a trabajar, algunos de sus primeros clientes del día pasan por el local a desayunar.
En el reportaje, Ortuño observó cómo varios trabajadores y vecinos recogían sus cucuruchos por la ventanilla que comunica la cocina con la calle. Los domingos, según Ramírez, la afluencia le lleva a preparar masa varias veces.
El dueño contó que algunos visitantes preguntan por churros madrileños, que no figuran en su oferta. Y aunque sabe que hay personas interesadas en quedarse con el establecimiento, no ha anunciado quién podría asumir el relevo.
Fuentes
- La Voz de Almería: entrevista a Manuel Ramírez y visita al establecimiento de San Juan con Almedina.
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Churrería Ramírez: una receta de tres generaciones en el casco antiguo de Almería