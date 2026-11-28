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El Apple Pencil Pro funciona con los iPad Pro con chip M4 o M5, según Apple. También es compatible con determinados iPad Air y mini, pero el nombre de la gama no basta para confirmarlo.

En los iPad Pro, Apple admite las versiones de 11 y 13 pulgadas con cualquiera de esos dos chips. En los iPad Air, admite ambos tamaños con chip M2, M3 o M4.

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En la gama mini, la lista incluye el iPad mini con A17 Pro y el iPad mini con A20 Pro. Apple exige iPadOS 17.5 o posterior para usar el lápiz con los modelos compatibles.

Para identificar la tableta, Apple indica la ruta Ajustes > General > Información > Nombre del modelo. Esa comprobación distingue, por ejemplo, el iPad Air con M2 del Air de 5.ª generación.

El Air de 5.ª generación y el mini de 6.ª generación quedan fuera de la lista del Pro. Ambos admiten el Apple Pencil de 2.ª generación y el modelo USB-C, según la guía de soporte.

Carga, controles y compra reacondicionada

El Apple Pencil Pro se acopla al lateral del iPad, donde se enlaza y carga sin cables. El modelo USB-C también se sujeta magnéticamente, pero necesita un cable para enlazarse y cargar.

Al apretar el cuerpo del Pro se abre una paleta para cambiar de herramienta, grosor o color. El doble toque permite pasar del lápiz al borrador, y el giroscopio detecta el giro para orientar un pincel.

Applesfera informó el 28 de noviembre de una oferta de Back Market para el Apple Pencil Pro reacondicionado. La publicación indicaba 24 meses de garantía y 30 días para devolverlo gratis.

El importe de esa oferta no queda claro: el texto de la publicación y su ficha comercial muestran precios distintos. Antes de comprar, conviene comprobar el precio de la ficha vigente y el modelo exacto del iPad.

Fuentes