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El belén de la Puerta del Sol vuelve en la Navidad de 2026 a la Real Casa de Correos. El montaje ocupa 145 metros cuadrados, según los datos de la inauguración que recoge Telealmería Noticias.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, inauguró la exposición en la sede del Gobierno regional. Según el relato de la inauguración, el belén reúne unas 500 figuras e incorpora un río de 30 metros.

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Las escenas se reparten a distintas alturas. El río recorre parte de la maqueta y une visualmente algunos tramos del paisaje en miniatura.

El belén de la Puerta del Sol forma parte de Navidad en Sol. La programación también incluye un bosque de los deseos y conciertos de villancicos en el patio.

Díaz Ayuso anunció la participación de coros escolares y comunitarios en las actividades junto al belén. Para planificar la visita, conviene consultar la programación oficial de la Comunidad de Madrid.

La información consultada sobre la edición de 2026 confirma la apertura al público. No permite verificar el horario detallado, la fecha de cierre ni si la entrada es gratuita este año.

Cómo fue el belén de la Puerta del Sol en 2025

La edición anterior dedicó parte del recorrido a la Huida a Egipto, según Europa Press. El paisaje recreaba el Nilo, las pirámides de Guiza y los templos de Debod y Abu Simbel.

En aquel montaje participaron 66 voluntarios de la Asociación de Belenistas de Madrid. El público podía rodear por completo la maqueta, que reunía nueve escenas bajo un techo de 60.000 luces.

La muestra de 2025 abrió gratis del 28 de noviembre al 6 de enero, con horarios especiales en varias fechas. Esas condiciones corresponden a la edición anterior, no a la de 2026.

Fuentes