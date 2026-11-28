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Lidl recoge 46 supermercados en Madrid en su localizador oficial, donde puedes abrir la ficha de cada tienda para consultar sus horarios.

En el listado de Madrid, busca la calle y el número del establecimiento que te interesa. A continuación, pulsa «Ver detalle de la tienda» en esa dirección para comprobar la hora de apertura y cierre.

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Conviene fijarse en el número: Lidl lista tres supermercados en Bravo Murillo, en los números 62, 121 y 291. Cada uno tiene su propia ficha, por lo que no basta con buscar el nombre de la calle.

El directorio también recoge tiendas en la plaza de Tirso de Molina, 16, y en la ronda de Valencia, 1. Ambas figuran con el código postal 28012, otro dato útil para distinguir las opciones del listado.

Entre las demás direcciones figuran la calle de San Bernardo, 95; Fuencarral, 101; y Alcalá, 337-339. Si tienes pensado ir un domingo o un festivo, comprueba el día concreto en la ficha del establecimiento elegido.

Fuentes