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Mercadona y Action cubren compras distintas: el primero vende alimentos frescos y la segunda ofrece unas 6.000 referencias. Las dos cadenas coinciden en categorías como el cuidado personal, pero dan un peso distinto a la alimentación.

En Mercadona, la fruta y la verdura, la carne y el pescado tienen secciones propias. Action se define como una cadena de descuento no alimentario, aunque también vende algunos alimentos básicos, según El Món.

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La distribución de las tiendas de Mercadona muestra ese enfoque. En 2017, la cadena reabrió sus supermercados de Alzira y Museros con pasillos más amplios en fruta y verdura.

Las reformas incorporaron espacios específicos para leche fresca y zumos refrigerados, según Europa Press. También renovaron la exposición de marisco y sushi en la pescadería y reservaron un espacio para cosmética especializada.

El modelo de tienda en Solsona ofrece otro punto de comparación sobre cómo Mercadona organiza sus supermercados.

Qué cambia de una semana a otra en Action

Action reúne unas 6.000 referencias en 14 categorías, entre ellas bricolaje, electrónica, cuidado personal y juguetes. Su oferta también incluye artículos de limpieza, hogar y jardín, según RetailDetail.

La diferencia no está solo en lo que vende, sino en cuánto cambia el surtido. Action afirma que renueva continuamente dos tercios de su gama e incorpora 150 productos nuevos cada semana.

La cadena cifra en 1.500 los artículos que vende por menos de un euro. Atribuye su política de precios a las compras en volumen y a mantener un surtido parecido en distintos países.

La tienda que abrió en Málaga en noviembre de 2025 ilustra el formato. Fue su establecimiento número 100 en España y reunió las 14 categorías en 760 metros cuadrados, según RetailDetail.

El solapamiento entre Mercadona y Action se aprecia en productos de cuidado personal, presentes en ambos formatos. Para una compra de frescos, en cambio, la comparación pasa por secciones específicas como la pescadería o la frutería.

Fuentes