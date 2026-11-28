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Mercadona y Action cubren compras distintas: el primero vende alimentos frescos y la segunda ofrece unas 6.000 referencias. Las dos cadenas coinciden en categorías como el cuidado personal, pero dan un peso distinto a la alimentación.
En Mercadona, la fruta y la verdura, la carne y el pescado tienen secciones propias. Action se define como una cadena de descuento no alimentario, aunque también vende algunos alimentos básicos, según El Món.
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Mercadona y Action: dos formatos de tienda para compras distintas
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La distribución de las tiendas de Mercadona muestra ese enfoque. En 2017, la cadena reabrió sus supermercados de Alzira y Museros con pasillos más amplios en fruta y verdura.
Las reformas incorporaron espacios específicos para leche fresca y zumos refrigerados, según Europa Press. También renovaron la exposición de marisco y sushi en la pescadería y reservaron un espacio para cosmética especializada.
El modelo de tienda en Solsona ofrece otro punto de comparación sobre cómo Mercadona organiza sus supermercados.
Qué cambia de una semana a otra en Action
Action reúne unas 6.000 referencias en 14 categorías, entre ellas bricolaje, electrónica, cuidado personal y juguetes. Su oferta también incluye artículos de limpieza, hogar y jardín, según RetailDetail.
La diferencia no está solo en lo que vende, sino en cuánto cambia el surtido. Action afirma que renueva continuamente dos tercios de su gama e incorpora 150 productos nuevos cada semana.
La cadena cifra en 1.500 los artículos que vende por menos de un euro. Atribuye su política de precios a las compras en volumen y a mantener un surtido parecido en distintos países.
La tienda que abrió en Málaga en noviembre de 2025 ilustra el formato. Fue su establecimiento número 100 en España y reunió las 14 categorías en 760 metros cuadrados, según RetailDetail.
El solapamiento entre Mercadona y Action se aprecia en productos de cuidado personal, presentes en ambos formatos. Para una compra de frescos, en cambio, la comparación pasa por secciones específicas como la pescadería o la frutería.
Fuentes
- Action: categorías, rotación del surtido y política de precios.
- Europa Press en 20minutos: distribución y secciones de los supermercados de Alzira y Museros.
- RetailDetail: apertura y surtido de la tienda número 100 en España.
- El Món: presencia de alimentos básicos en el surtido de Action.
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