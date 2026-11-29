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Para comparar el precio del aceite de oliva virgen extra en el súper, fíjate en los euros por litro. Una botella de 750 ml que cuesta 5,24 € sale a 6,99 €/l, como muestra una ficha de Carrefour.

Los 5,24 € son lo que pagas por la botella. Los 6,99 €/l te permiten compararla con otra de distinto tamaño, aunque el importe que pagas por cada envase sea diferente.

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Si quieres comprobar la cifra, divide el precio del envase entre su contenido en litros. En el ejemplo de Carrefour, 750 ml son 0,75 litros: al dividir 5,24 entre 0,75, el resultado redondeado es 6,99.

En España, el Real Decreto 3423/2000 regula la indicación del precio de venta y del precio por unidad de medida. La norma exige que, cuando deban figurar ambos, sean legibles y estén en el mismo campo visual.

Usa el mismo criterio al revisar otros precios del aceite en supermercados: compara €/l con €/l, no con el importe de cada botella. Tampoco es la misma medida que el precio en origen por kilo.

Qué encontró la OCU al comparar marcas

El precio por litro sirve para comparar el coste, pero no es una nota de calidad. En diciembre de 2024, la OCU publicó un análisis de 23 aceites de oliva virgen extra de gran consumo.

La organización examinó en laboratorio la acidez, la conservación y la autenticidad, entre otros aspectos. También realizó una cata para comprobar que los aceites correspondían a la categoría virgen extra.

Cinco de los diez aceites mejor valorados eran de marca blanca. Según la OCU, esas marcas de distribuidor costaban de media 1,50 € menos por litro que las primeras marcas.

El estudio recoge los precios de aquella comparación, no los de una compra actual. Para decidir entre dos botellas en el súper, lo útil es comprobar el precio por litro que figura para cada una.

Fuentes