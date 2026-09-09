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Una disputa legal entre AENA y la concesionaria Airfoods por los alquileres de los locales de restauración en aeropuertos ha escalado hasta amenazas de acciones penales. Las dos partes se acusan mutuamente de interpretar de forma distinta normas aprobadas durante la pandemia y la tensión se traslada ahora a tribunales y a la opinión pública.

Acusaciones cruzadas: burofax y advertencias penales

Airfoods ha remitido un burofax a AENA en el que alerta sobre posibles responsabilidades penales. La empresa sostiene que anular facturas emitidas conforme a la DF7 y reclamar el pago completo de la RMGA sería una violación de la ley.

En su comunicación, Airfoods advierte que los cargos pueden alcanzar a miembros del equipo directivo y a empleados públicos si participan en decisiones que pretenden obviar la normativa aprobada durante la crisis sanitaria.

Qué son la DF7 y la RMGA y por qué importan

Para entender el conflicto hay que distinguir dos conceptos clave:

RMGA : renta mínima garantizada que AENA cobra por concesiones comerciales. Tiene una parte fija y otra variable.

: renta mínima garantizada que AENA cobra por concesiones comerciales. Tiene una parte fija y otra variable. DF7: la disposición final séptima incluida en la Ley de Transporte Terrestre de 2021. Redujo temporalmente la RMGA para aliviar a concesionarios afectados por la pandemia.

Airfoods defiende que los contratos quedaron legalmente modificados por la DF7. AENA, en cambio, considera que esa disposición puede ser anulada en parte, y pretende reclamar rentas que quedaron rebajadas.

La factura reclamada y la interpretación de la sentencia del Supremo

AENA ha emitido una reclamación contra Airfoods por un importe aproximado de seis millones de euros. Se trata de importes de la RMGA correspondientes al ejercicio 2020 y a años posteriores.

El conflicto por la interpretación de la DF7 ha derivado en reclamaciones millonarias.

La disputa jurídica ha girado en torno a una resolución del Tribunal Supremo. AENA interpreta la decisión como vía para dejar sin efecto la aplicación de la DF7 y recuperar las rentas. Airfoods mantiene que la sentencia solo define la jurisdicción competente y no anula la disposición.

Los puntos en litigio

Si la DF7 puede ser anulada retroactivamente.

Si la reclamación de AENA respeta el procedimiento administrativo.

La jurisdicción adecuada para resolver el conflicto: civil o contencioso-administrativa.

El concurso de la T4 en 2024 que encendió la alarma

El origen comercial del problema está en el concurso por la explotación del espacio central de restauración de la T4 del Aeropuerto de Barajas.

La T4 de Barajas fue el epicentro del concurso de 2024 que encendió la disputa.

En 2024, AENA licitó ese contrato de alto valor. La propuesta de Airfoods fue la más alta en RMGA, lo que le permitió adjudicarse el espacio.

Ofertas y cifras clave

Airfoods ofertó una RMGA de 18,1 millones de euros.

de 18,1 millones de euros. La oferta supuso un incremento cercano al 88% respecto a las rentas anteriores.

Participaron empresas como Cafestore/Arzábal, Goyanar 5/Joselito, Airport Food Outlets y Areas/Viandas.

El contrato inicial fue de cinco años, con posibilidad de prórroga por dos más. AENA sostiene que la oferta alta compromete la viabilidad financiera de Airfoods si se suman reclamaciones adicionales.

Impacto económico y riesgo de insolvencia

AENA afirma que la factura por la RMGA no es la causa única de los problemas financieros de Airfoods. Según el gestor aeroportuario, la compañía hizo una puja excesiva en el concurso de 2024.

Airfoods, por su parte, argumenta que verse obligada a pagar importes que quedaron ajustados por la DF7 pondría en riesgo su supervivencia.

Consecuencias para Airfoods: tensiones de caja y riesgo de quiebra.

Consecuencias para AENA: posibles litigios prolongados y desgaste reputacional.

Para los concesionarios en general: inseguridad jurídica sobre rentas y contratos.

Escenario legal: vías y procedimientos a seguir

El conflicto previsiblemente pasará por varias instancias. El debate incluye si la controversia debe tramitarse en la vía contencioso-administrativa o en la jurisdicción civil.

Posibles actuaciones en curso:

Impugnaciones administrativas por parte de los concesionarios. Demandas ante tribunales contencioso-administrativos. Acciones penales si se denuncia la comisión de delitos asociados a la anulación de facturas o a decisiones presuntamente ilegales.

Qué está en juego para la gestión aeroportuaria y la restauración

Más allá de la cifra puntual, el conflicto abre una discusión sobre contratos públicos y flexibilidad en crisis.

Seguridad jurídica para concesionarios en situaciones extraordinarias.

Responsabilidad de gestores públicos y directivos ante cambios normativos.

Precedentes para futuras modificaciones legislativas en materia de contratos de servicios.

Posibles escenarios empresariales y administrativos

Analistas legales y financieros manejan varias hipótesis sobre el desenlace. Entre ellas: