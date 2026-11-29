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Si buscas qué cargador inalámbrico para móvil comprar, el estándar y la potencia que admite tu teléfono marcan la elección. El Belkin BoostCharge Pro ofrece hasta 15 W con Qi2, mientras que el UltraCharge 2 en 1 anuncia hasta 25 W.

La cifra de la caja es un máximo, no lo que recibirá cualquier móvil. El Spigen Essential EF151MS ilustra la diferencia: Xataka Móvil recoge hasta 15 W en Android compatible con EPP y 7,5 W en iPhone.

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Tampoco basta con que el soporte lleve imanes. En Android, comprueba si tu teléfono puede sujetarse al cargador por sí solo o necesita una funda magnética compatible.

Si estás mirando un iPhone 17 de outlet, Apple indica que ese modelo puede alcanzar 25 W con determinados cargadores MagSafe. Para ello, el adaptador debe entregar al menos 30 W y admitir 15 V a 2 A.

Incluso dentro de la misma marca hay diferencias. Apple fija el máximo en 20 W para el iPhone Air y en 22,5 W para el iPhone 16 y el 16 Pro con esa configuración.

Bases Qi y Qi2 según el uso

Para un escritorio, el Spigen Essential mantiene el teléfono a 30 grados e incluye cable USB-C, pero no adaptador. Si prefieres un pie abatible, el Belkin BoostCharge Pro de 15 W permite apoyar el móvil en vertical u horizontal.

Si solo quieres cargar el teléfono, el UGREEN Zapix Qi2 de 25 W tiene formato de disco y cable de 1,5 metros. Xataka Móvil señala que requiere un adaptador de al menos 45 W y que no lo incluye.

Para cargar el móvil y los auriculares a la vez, el UGREEN Zapix 2 en 1 añade una segunda superficie de carga. Utiliza Qi y, según la guía, se queda en 7,5 W con el iPhone.

El Belkin UltraCharge plegable combina una base Qi2 de hasta 25 W con otra de 5 W para auriculares. Incluye la fuente de alimentación y deja un puerto USB-C para conectar el cargador del reloj.

Si quieres cargar los tres dispositivos sin conectar un cargador de reloj aparte, el Spigen EF323MQ incorpora un módulo retráctil. La estación es plegable y trae un cable de dos metros, pero tendrás que aportar el adaptador de pared.

Antes de decidir qué cargador inalámbrico para móvil comprar, comprueba la potencia admitida por tu modelo y qué incluye la caja. Dos bases anunciadas a 25 W pueden exigir adaptadores distintos, como muestran las especificaciones de Apple y del disco de UGREEN.

Fuentes