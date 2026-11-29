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El supermercado Lidl en Costa Teguise abrió en 2025 en la calle Las Piteras, 201B, según la cadena. Su ficha para clientes utiliza otra dirección: avenida Las Palmeras s/n, 35508 Teguise.

Lidl fijó la apertura para el 22 de agosto de 2025. El 9 de septiembre, el Ayuntamiento de Teguise informó de que la alcaldesa y el grupo de gobierno habían visitado las instalaciones.

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La cadena anunció un horario de 8:30 a 22:00 de lunes a domingo cuando abrió el supermercado. Para planificar la visita, conviene consultar la ficha de esta tienda, no los horarios de los Lidl en Madrid.

La ficha confirma que el local es accesible y dispone de aparcamiento, cajas de autopago y taquillas. También recoge servicios como la panadería y la venta de flores y plantas.

De la licencia a la apertura

La solicitud de licencia comercial ya identificaba la parcela 201B en septiembre de 2023, según La Voz de Lanzarote. La Dirección General de Comercio y Consumo abrió entonces un plazo de 20 días para presentar alegaciones.

Cuando se solicitó la licencia, Lidl tenía tres supermercados en Lanzarote: en Arrecife, Playa Honda y Puerto del Carmen. Con la apertura de Costa Teguise, la cadena anunció que había alcanzado los seis establecimientos en la isla.

Lidl cifró la inversión en más de 8,8 millones de euros y situó la plantilla inicial en 29 personas. La sala de ventas supera los 1.700 metros cuadrados, según los datos que difundió la empresa en la inauguración.

El proyecto incluyó cerca de 150 plazas de aparcamiento, cuatro de ellas con puntos de recarga para vehículos eléctricos. La cadena también instaló iluminación LED y placas solares, con las que estimó que podría generar hasta el 25 % de la energía que consume el local.

Fuentes