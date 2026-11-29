Publicar en Facebook Publicar en Flipboard Compartir en LinkedIn Publicar en Reddit Compartir en Telegram Compartir en X Enviar a través de Whatsapp

La AESAN publicó el 25 de noviembre una alerta alimentaria por posibles fragmentos de vidrio en pipas y mezclas de frutos secos. El aviso afecta a lotes concretos de siete marcas, entre ellas El Corte Inglés, Auchan y Lidl.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) recomienda no consumir los productos afectados. Para saber si un envase está incluido, hay que cotejar el número de lote y la fecha de consumo preferente.

Te puede interesar

El aviso oficial de la AESAN, con referencia ES2026/712, incluye fotografías de bolsas y tarrinas. Estas son las referencias que recoge, con cada lote seguido de su fecha de consumo preferente:

Marca y producto Lote y consumo preferente Auchan: Mix Sprint & Go 1127091 (12/12/2026), 1128091 (15/03/2027) El Corte Inglés: mix para ensalada con bayas de goji 1127474 (22/01/2027) El Corte Inglés: pipas de girasol peladas fritas 1127555 (03/02/2027), 1128181 (17/03/2027), 1128258 (28/03/2027) El Corte Inglés: Cóctel fiesta 1128079 (16/03/2027) El Corte Inglés: pipas de girasol peladas 1128238 (28/03/2027) Lidl: pipa de girasol frita 1127796 (10/03/2027), 1128182 (17/03/2027), 1127704 (20/02/2027) Borges: Natura Mix Antiox 1127306 (14/04/2027), 1127948 (10/06/2027), 1127774 (19/05/2027) Borges: Select frutos secos (Mix Ensaladas) 1127445 (23/07/2027) Alipende: pipa pelada cruda 1127465 (16/01/2027) Alipende: Cóctel Bolero 1127790 (28/01/2027) Alipende: pipas peladas fritas 1127868 (09/02/2027) Alipende: Mix picoteo 1128041 (09/02/2027) Carrefour: pipas de girasol natural peladas 2100700 (18/02/2027), 2100768 (01/03/2027), 2100901 (05/04/2027) Carrefour: Mix & Cook 1127427 (17/07/2027), 1127901 (03/09/2027) Medina: Mixtus Party 1127780 (21/02/2027)

El formato también ayuda a identificar el producto. Las pipas fritas de Lidl figuran en bolsas de 200 g y las de El Corte Inglés, en bolsas de 125 g.

Cómo se comunicó la alerta

Según la AESAN, la empresa detectó la incidencia en sus propios controles y la comunicó a las autoridades. Las autoridades sanitarias de Cataluña trasladaron el aviso a la agencia mediante el Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI).

La distribución inicial abarcó la mayor parte de España, según la agencia. La AESAN remitió la alerta a las comunidades autónomas para que verificasen la retirada de los lotes de los canales de venta.

El mismo sistema se utilizó en junio de 2024 tras un aviso por fragmentos de vidrio en una conserva de bonito del norte. En aquel caso, según 65YMÁS, Carrefour ofreció a sus clientes devolver el producto en tienda y recuperar el importe.

Fuentes