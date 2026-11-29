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Pocholo Martínez-Bordiú mostró bolsos y mochilas de su colección a varias mujeres en una terraza de la calle Velázquez. El programa La tarde se mueve emitió las imágenes, según publicó Divinity el 27 de noviembre.

La escena tuvo lugar en el barrio de Salamanca, en Madrid. En el vídeo, Pocholo se acerca a un grupo que estaba tomando algo y le enseña varios modelos de su colección.

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El reportero Raúl García explicó en el programa que acudió al restaurante tras recibir una llamada. Contó que Pocholo ya había salido del local y empezó a enseñar los artículos mientras esperaba a que llegara su coche.

Según García, las mujeres le dijeron que no habían pedido ver los bolsos. Pocholo llevaba varios modelos en un saco blanco de gran tamaño y en varias bolsas, según recogió Divinity.

García cifró en 500 euros el precio del bolso más barato. Divinity señaló que Pocholo vende sus diseños en una página web, pero no informó de que se cerrara ninguna venta en la terraza.

El reportero también contó que, según la información que había recibido, Pocholo había expuesto antes sus bolsos en otro restaurante madrileño. Según esa versión, los retiró al no conseguir venderlos.

De la mochila de Hotel Glam a los diseños artesanales

La relación de Pocholo Martínez-Bordiú con las mochilas se remonta a su paso por Hotel Glam en 2003. Telecinco recuerda que pasó buena parte del concurso buscando la suya y, después, intentando averiguar quién se la había roto.

Volvió a contar aquel episodio en una entrevista con Bertín Osborne en 2018. Telecinco recogió que, nada más sentarse con el presentador, Pocholo volvió a perder de vista la mochila y preguntó por ella.

Su web personal recoge otro paso entre aquella imagen televisiva y la escena de la terraza. En 2021, Pocholo Martínez-Bordiú presentó en El Hormiguero su faceta como empresario de mochilas artesanales.

Fuentes