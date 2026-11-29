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Netflix estrenó el 27 de noviembre El niño, película de Mariano Barroso protagonizada por Belén Cuesta y Karra Elejalde. El drama adapta la novela de Fernando Aramburu sobre una familia marcada por el accidente de Ortuella de 1980.

El estreno en la plataforma llegó dos semanas después del paso de El niño por los cines, el 13 de noviembre. Barroso firma el guion y la dirección, y comparte la producción con Rafael Portela.

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Según LOS40, Barroso leyó la novela una semana antes de que saliera a la venta. Entonces dirigía el área de películas de Netflix para España y Portugal, un cargo que dejó para rodar esta historia.

El proyecto supuso su vuelta al cine tras trece años, según LOS40. Con Todas las mujeres, Barroso había ganado el Goya al mejor guion adaptado junto a Alejandro Hernández.

El rodaje pasó por varias localizaciones del País Vasco y terminó en Madrid, según la revista especializada RUBIK. La publicación informó del fin del rodaje en junio de 2025, cuando aún no había fecha de estreno.

El título coincide con el del thriller que Daniel Monzón dirigió en 2014, con Jesús Castro como protagonista. La película de Netflix cuenta otra historia: sigue a una madre y a un abuelo después de una pérdida familiar.

El duelo familiar tras el accidente de Ortuella

Cuesta interpreta a Mariaje y Elejalde a Nicasio, madre y abuelo del pequeño Nuco. La historia parte de una explosión de gas en un colegio público de Ortuella, en Vizcaya, en octubre de 1980.

La película muestra cómo los dos personajes afrontan la pérdida de forma distinta. Nicasio sube los jueves al cementerio para hablar con su nieto, según la sinopsis que recoge LOS40.

También vuelve cada día a casa de su hija, como si todavía pudiera acompañar al niño al colegio. Mariaje, en cambio, intenta rehacer su vida mientras afronta dificultades en su matrimonio y se plantea volver a ser madre.

Pep Ambròs interpreta a José Miguel, marido de Mariaje y padre de Nuco. Raquel Ferri da vida a Garbiñe, y Leire Berrocal interpreta a Lupe, una de las vecinas que acompañan a Mariaje.

Fuentes