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El reconocimiento de ocho represalias no evitó que una funcionaria del Ayuntamiento de Mataró perdiera su puesto. Había alertado de presuntas irregularidades en la contratación municipal y la Oficina Antifraude de Cataluña le había concedido protección. El consistorio la cesó apenas un mes después. La trabajadora, que pide mantener su identidad en reserva, cuenta a THE OBJECTIVE que pasó más de tres años en el paro. Ahora reprocha a Antifraude que no utilizara sus facultades sancionadoras para impedir el cese o lograr su reincorporación.

De una denuncia por acoso a diez nombramientos bajo sospecha en Mataró

El conflicto comenzó en 2019, cuando la funcionaria presentó una denuncia interna por acoso laboral. Tras dos bajas de larga duración, volvió a su departamento en septiembre de 2021 y encontró que parte de sus tareas habían pasado a otras empleadas.

Según cuenta, nadie la había sustituido durante sus ausencias. Sin embargo, al reincorporarse dejó de recibir encargos que hasta entonces formaban parte de su trabajo.

Al mes siguiente llegaron tres nuevas trabajadoras al departamento. Su incorporación llevó a la funcionaria a revisar cómo se cubrían los puestos en el Ayuntamiento de Mataró, en la provincia de Barcelona.

En esa revisión detectó al menos diez nombramientos por la vía de urgencia que, a su juicio, no reunían las garantías de publicidad y concurrencia. Entre ellos estaba el del director de Recursos Humanos. La denunciante lo señala como uno de los principales responsables de las actuaciones que atribuye al consistorio.

La protección de Antifraude no frenó el cese

La funcionaria trasladó sus hallazgos a la Oficina Antifraude de Cataluña, que en 2023 le concedió la condición de persona protegida. Según su relato, la oficina pidió al Ayuntamiento que paralizara el cese mientras examinaba el caso.

El consistorio siguió adelante pese a ese requerimiento, asegura la afectada. Un mes después de quedar amparada por el organismo, ya estaba fuera de su puesto.

En diciembre de 2023, Antifraude documentó, según la trabajadora, ocho represalias vinculadas a sus denuncias. El informe incluía la retirada de funciones, varias actuaciones administrativas y el propio cese.

La oficina instó al consistorio a revocar sus decisiones y a estimar los recursos de la funcionaria. También advirtió al alcalde de las posibles sanciones si se mantenía la situación.

La denunciante sostiene que el Ayuntamiento desatendió los requerimientos. Lo que reprocha a Antifraude es que esas advertencias no se tradujeran en medidas que le permitieran volver al trabajo.

Un expediente sancionador abierto en 2026 y pendiente de los tribunales

Antifraude ya consideraba procedente iniciar un expediente sancionador en diciembre de 2023, según la afectada. La apertura formal, añade, no llegó hasta 2026 e incluyó al Ayuntamiento de Mataró y a tres personas físicas.

El expediente sancionador está suspendido a la espera de que se resuelvan los litigios pendientes.

Una vez abierto, el organismo lo suspendió a la espera de que se resolvieran los litigios pendientes. A la denunciante le preocupa que esa demora pueda hacer que prescriban algunas de las posibles infracciones.

La Ley 2/2023 de protección de informantes prevé multas de hasta un millón de euros para las personas jurídicas por las infracciones más graves. Para las personas físicas responsables, el máximo asciende a 300.000 euros.

La indemnización de casi 50.000 euros no resuelve el litigio por el cese

En paralelo al expediente de Antifraude, la funcionaria ha obtenido tres resoluciones judiciales favorables. Cada una aborda una parte distinta de su conflicto con el Ayuntamiento:

Dos resoluciones reconocen como accidentes de trabajo las bajas de larga duración que sufrió.

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña le concede casi 50.000 euros por daños morales.

El tribunal catalán dictó la sentencia sobre la indemnización en abril de 2024. El Ayuntamiento acudió al Tribunal Supremo, que inadmitió el recurso, según explica la afectada.

La indemnización ha quedado firme, pero esa sentencia no decide si el cese fue válido. Esa cuestión sigue pendiente en otro procedimiento.

Dos procedimientos por el cese y una vista suspendida

La trabajadora y Antifraude acudieron a los tribunales por separado. La oficina impugnó una resolución municipal relativa al cese en un procedimiento distinto del que había iniciado la funcionaria.

Según la denunciante, ambas partes habían acordado pedir que los dos procedimientos se tramitaran juntos. Esa acumulación aún no se ha producido.

En la causa promovida por Antifraude llegó a fijarse una vista para finales de octubre. La trabajadora no figuraba como parte en ese procedimiento y la vista terminó suspendiéndose.

La funcionaria asegura que la oficina tampoco aceptó reunirse con ella para coordinar la documentación y las pruebas. Durante los más de tres años que estuvo en el paro, dice, costeó por su cuenta la defensa en los distintos procedimientos.

También reclama la asistencia y el apoyo económico que, a su entender, contempla la ley. Su queja se centra en quién afronta el coste de litigar contra la administración denunciada mientras los pleitos siguen abiertos.