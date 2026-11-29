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Jano Mecha empezó como becario en Telemadrid y en 2026 se puso al frente de El programa de Ana Rosa. El periodista repasó ese recorrido con Semana desde su casa de Madrid, con vistas al Palacio Real.

De niño, en Alcorcón, ya se imaginaba trabajando en televisión. Su referente era Jesús Hermida, pero el programa que le llevó a estudiar Periodismo fue Tómbola, según contó a la revista.

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En la Universidad Complutense coincidió con Isabel Díaz Ayuso. El periodista recordó que ambos aparecen en la misma orla y que su compañera hacía prácticas en Radio Complutense.

Sus primeras prácticas televisivas fueron en Mamma Mia, en Telemadrid. Antes de incorporarse a El programa de Ana Rosa, pasó por espacios como Esta es mi gente, El diario de Patricia, Menta y chocolate y A tu lado.

Mecha llegó al magacín un verano, cuando aún incluía contenidos de entretenimiento. En la entrevista, explicó que durante dos décadas siguió vinculado al mismo espacio, aunque cambió de registro con el programa.

Al repasar su trabajo como periodista, destacó dos acontecimientos que pudo presenciar: la boda de Felipe y Letizia y la proclamación de Carlos III. También recordó los nervios que sintió cuando le comunicaron que debía entrevistar al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

En 2026, Jano Mecha asumió otra responsabilidad en el mismo plató: sustituir a Ana Rosa Quintana como presentador. Contó que disfrutó la experiencia y señaló dos exigencias del puesto: mantener la línea editorial del espacio y conocer a sus colaboradores.

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