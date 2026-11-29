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Ferran Torres pasó del Barça al Paris Saint-Germain el 15 de agosto de 2026, cuando ambos clubes anunciaron el traspaso. El delantero valenciano dejó Barcelona tras cuatro temporadas y media.

El PSG anunció que el atacante firmó hasta 2031 y que llevaría el dorsal 9. En París se reencontró con Luis Enrique, el entrenador que le dio su primera oportunidad con la selección absoluta.

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Aquel debut con España llegó en 2020, frente a Alemania en la Liga de Naciones. Al presentar el fichaje, Luis Enrique destacó que el valenciano puede jugar en cualquiera de las posiciones del ataque, según FotMob.

El delantero tuvo su primera ocasión de mostrarlo en la jornada inaugural de la liga francesa, ante el Rennes. Entró al descanso y marcó dos veces tras sendos envíos de Fabián Ruiz, según la crónica publicada por OneFootball.

De la cantera del Valencia a los 65 goles con el Barça

Nacido en Foios, Ferran Torres empezó jugando al fútbol sala y entró en la cantera del Valencia a los siete años. Debutó en Primera División ante el Eibar en diciembre de 2017.

Disputó 97 partidos con el primer equipo valencianista y alzó la Copa del Rey en 2019, su primer título como profesional. En 2020 se marchó al Manchester City de Guardiola.

En Inglaterra marcó 16 goles en 43 partidos, según el PSG. Ganó la Premier League y la Copa de la Liga antes de regresar a España en el mercado de invierno de la temporada 2021-22.

El Barça cifra su etapa azulgrana en 207 partidos y 65 goles. Uno de esos tantos forzó la prórroga de la final de la Copa del Rey de 2025 ante el Real Madrid.

En su última temporada en Barcelona anotó 16 goles en Liga. Compartió el Trofeo Zarra al máximo goleador español de la competición con su compañero Lamine Yamal, según el club azulgrana.

Entre su despedida del Barça y su llegada a París, Ferran Torres también fue protagonista con España. Según el PSG, marcó en la prórroga el único gol de la final del Mundial de 2026, ante Argentina.

Fuentes