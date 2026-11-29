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La primera cita fue el 28 de octubre y la segunda, el 4 de noviembre: dos miércoles en los que la protesta se trasladó a la lista de la compra. La Confederación de Sindicatos de Inquilinas (CSI), Justicia Alimentaria y Facua pidieron no comprar en supermercados, hipermercados ni grandes cadenas. Para el 11 de noviembre, día de la huelga general por la vivienda y el coste de la vida, el llamamiento fue más amplio: no comprar nada, ni en tiendas ni por internet.

Qué pedía la huelga de compras en cada fecha

La convocatoria distinguía entre las dos jornadas previas y el día de la huelga general. Los miércoles, la propuesta era cambiar el lugar de compra. El 11 de noviembre, en cambio, las tres entidades llamaron a aplazar todas las compras durante la jornada.

Los convocantes propusieron comprar en el comercio de proximidad durante las dos primeras jornadas.

Salvia elegans: la planta de flores rojas que huele a piña Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma: la escena más sangrienta y liberadora del año Miércoles 28 de octubre y 4 de noviembre: evitar las grandes superficies y recurrir al comercio de proximidad.

evitar las grandes superficies y recurrir al comercio de proximidad. Miércoles 11 de noviembre: no realizar compras en establecimientos físicos ni hacer pedidos por internet.

Para las dos primeras citas, las organizaciones propusieron acudir a mercados municipales, tiendas de barrio y cooperativas. También plantearon comprar directamente a quienes producen los alimentos.

Los convocantes aclararon que la acción no iba dirigida contra el pequeño comercio ni contra las plantillas de los supermercados. Invitaron a esos trabajadores a secundar la huelga general. Para los comercios de proximidad, cerrar el día 11 era otra forma de sumarse.

El alquiler y la cesta de la compra, detrás de la protesta

La alianza entre las tres organizaciones partía de una idea: tener trabajo ya no basta para llegar a fin de mes. Según denunciaron, el alquiler consume una parte creciente del sueldo y deja menos margen para afrontar el encarecimiento de los alimentos.

Con las cifras del INE que citaron, cifraron en más del 40 % el encarecimiento de la cesta de la compra desde 2019. En ese mismo periodo, el salario medio había subido un 21,9 %. Las entidades recordaron, además, que la inflación general cerró septiembre en el 4,9 %.

La huelga de compras pretendía abrir una vía de participación para quienes no podían parar en su puesto de trabajo. El llamamiento incluía a personas con empleos precarios, autónomas y desempleadas. También se dirigía a pensionistas, estudiantes y personas dedicadas a los cuidados.

Una rebaja del alquiler y límites al margen de los supermercados

Entre las demandas compartidas figuraba reducir los alquileres un 50 % y vincular su importe a los ingresos. La propuesta coincidía con las reivindicaciones de la huelga general. Las tres entidades también reclamaron controles de precios en la alimentación, la energía y el transporte.

Aldo Reverte, representante de la CSI, relacionó la presión del alquiler y las condiciones laborales con lo que se paga al pasar por caja. Defendió que coordinar la decisión de no comprar permitiría que las grandes cadenas notaran la protesta.

Quién asumiría la rebaja de los alimentos básicos

Justicia Alimentaria propuso una cesta de productos básicos a un precio que considerase justo. Su director, Javier Guzmán, defendió que el descuento saliera de los beneficios de las grandes distribuidoras, no de lo que cobran los productores.

Facua propuso un doble etiquetado que permitiera comparar el precio en origen con el de venta al público.

Facua, por su parte, pidió fijar un tope a los márgenes comerciales de las grandes cadenas e implantar un sistema de doble etiquetado. La medida permitiría comparar el precio pagado en origen con el que se abona en la tienda. Su secretario general, Rubén Sánchez, defendió el derecho del consumidor a conocer cuánto recibe el productor y qué parte se queda la distribución.

Qué sindicatos convocaron la huelga general del 11 de noviembre

La convocatoria de la huelga general reunió a la Confederación de Sindicatos de Inquilinas y sus estructuras territoriales. También participaron CGT, CNT, CCOO, UGT, ELA, LAB y CIG, entre otras organizaciones sindicales.