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En la escena más violenta de «Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma» suena una balada de Counting Crows. Es «A Long December», una canción que Adam Duritz escribió después de que un amigo sufriera un atropello. Jane Schoenbrun la lleva a un slasher en el que la cámara se pone del lado del monstruo. La canción no atenúa la violencia: cambia la forma de verla.

El slasher de Jane Schoenbrun mira desde el otro lado de la máscara

A partir de aquí se revelan detalles de la trama de «Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma».

Imagen ilustrativa: en la película, la cámara también muestra lo que ve quien lleva la máscara.

Dentro de la película hay otra saga de terror, también llamada «Campamento Miasma», que alguien quiere rescatar. Su figura central es Pequeña Muerte, un asesino sin rostro reconocible que no encaja en el binarismo de género. Schoenbrun no lo reserva para el sobresalto: en varios momentos, vemos lo que él ve.

Esa decisión cobra peso cuando llega la secuencia más violenta. La cámara alterna entre la mirada de Pequeña Muerte y lo poco que se alcanza a distinguir de su cara tras el metal. Buena parte de la carnicería queda fuera de campo. Lo que importa no es cuánto vemos de las muertes, sino con quién las estamos viendo.

Ahí entra «A Long December». La balada no convierte la escena en un chiste ni borra lo que ocurre fuera del encuadre. Le da un aire casi celebratorio a un momento que, en otro slasher, podría estar construido solo para provocar miedo. La incomodidad nace de esa cercanía con quien suele ocupar el papel de amenaza.

De un atropello a «A Long December», la balada de Counting Crows

En 1996, Counting Crows eligió «A Long December» como sencillo un mes después de publicar Recovering the Satellites. El grupo vio que la canción podía funcionar por sí sola. Su origen, sin embargo, estaba lejos de cualquier cálculo comercial: una moto había atropellado a un amigo de Adam Duritz.

Las lesiones exigieron una recuperación larga. Duritz explicó a Rolling Stone que quería escribir sobre aquel golpe como un cambio, sin renunciar a la posibilidad de que algo mejor viniera después. Ese optimismo no niega el accidente ni la espera. Nace precisamente de no saber todavía qué vendrá.

Schoenbrun aprovecha esa tensión entre el dolor y la esperanza. La canción no tiene que hablar de un asesino de cine para acompañarlo. Basta con que admita una posibilidad que el género rara vez le concede: que la transformación pueda vivirse como un alivio.

De «El brillo de la televisión» al deseo queer de «Campamento Miasma»

El cambio ya ocupaba un lugar central en «We’re All Going to the World’s Fair» y «El brillo de la televisión» (I Saw the TV Glow). Schoenbrun realizó ambas películas durante su propia transición de género. En ellas, la posibilidad de cambiar estaba teñida de temor e incertidumbre. En «Campamento Miasma», en cambio, también hay sitio para el placer.

La película dialoga con las lecturas LGTBIQ de clásicos del terror, que han encontrado en ellos ecos de experiencias queer. No siempre importa si esos ecos fueron deliberados. Schoenbrun lleva la discusión a la puesta en escena: en lugar de dejar al monstruo como figura que el público debe interpretar, le presta la cámara.

Desde esa perspectiva, la muerte funciona como una liberación dentro de la fantasía del slasher. Es una lectura incómoda: al personaje no se le concede esa misma libertad por el mero hecho de asumir su identidad. La alegría que trae la balada no resuelve esa contradicción. Hace que se oiga con más claridad.

Una franquicia de terror que no quiere parecer de los ochenta

La película enseña fragmentos de la supuesta «Campamento Miasma» original, pero no se empeña en que pasen por una cinta de los ochenta. El ritmo se aparta del modelo y la sangre es tan exageradamente digital que delata el artificio. No es un intento de reconstruir el pasado, sino de mostrar cómo lo retocamos al volver a verlo.

El juego de referencias va de «Persona» a «Campamento sangriento» (Sleepaway Camp). En ese cruce caben tanto la fascinación por las películas favoritas como la lógica de un Hollywood que vuelve una y otra vez a sus franquicias. Para el estudio, recuperar una saga es una forma de sacar partido a un nombre conocido. Para quien creció mirando esas imágenes, volver a ellas puede significar descubrir cuánto influyeron en su manera de mirar y de desear.