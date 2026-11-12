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Nicolas Cage retoma el papel que lo hizo famoso en 2005 y vuelve al comercio de armas en una secuela que ya mueve rumores. El primer tráiler ha revelado la nueva amenaza: un hijo implacable y ambicioso que complica aún más el legado del traficante Yuri Orlov.

Fecha de estreno y primer adelanto del tráiler

La continuación, titulada Lords of War, tiene previsto llegar a los cines de Estados Unidos el 22 de enero de 2027. Vertical presentó el tráiler inicial, que marca el regreso de Cage al universo del personaje.

Qué revela el avance

Imágenes de confrontación entre padre e hijo.

Escenas que sitúan la acción en zonas de conflicto en Oriente Medio.

Tono oscuro y tensión por el poder y el dinero del tráfico de armas.

El tráiler sitúa parte de la acción en zonas de conflicto en Oriente Medio.

Bill Skarsgård: el nuevo rostro del peligro

La gran novedad del casting es Bill Skarsgård. Interpreta a Anton, el hijo ilegítimo de Yuri Orlov.

Lejos de redimirse, Anton aparece como un mercenario decidido a superar el legado familiar. Sus planes incluyen la creación de un ejército privado y la explotación de conflictos bélicos, especialmente los vinculados a Estados Unidos en Oriente Medio.

Andrew Niccol vuelve como guionista y director

Andrew Niccol, responsable del filme original, retoma ambas funciones. El cineasta dijo haber sentido que la historia todavía tenía material para explorar.

Sobre Anton, Niccol aclaró que el joven no busca corregir a su padre. Quiere superarlo, señaló, lo que abre una disputa abierta por el control y la influencia en el comercio de armas.

Reparto principal y equipo de producción

Además de Cage y Skarsgård, el elenco incluye caras conocidas que aportan peso dramático.

Laura Harrier

Sylvia Hoeks

Greg Tarzan Davis

Cage es el único intérprete del reparto original que vuelve en esta secuela. En la producción figuran Philippe Rousselet y Fabrice Gianfermi, junto a Niccol y el propio Cage.

La historia: poder, traición y el negocio de las armas

La sinopsis oficial plantea una revelación familiar que enciende una disputa por la supremacía. Una feroz rivalidad entre padre e hijo pone en juego el comercio global de armas.

El conflicto promete combinar intriga personal con escenas sobre mercenarios y estrategias militares. La película explora cómo la ambición alimenta un negocio que se nutre de guerras.

Qué esperar en términos temáticos y de tono

El filme se mantiene en la línea incómoda de la primera entrega. Presenta una mirada crítica sobre el tráfico internacional de armamento.