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Netflix suma a su catálogo una ambiciosa adaptación mexicana de un clásico televisivo: La ley de Alicia, remake de la aclamada serie estadounidense que marcó el inicio de una era de dramas legales. La nueva versión promete mezclar intriga, escándalo y una protagonista que regresa a la abogacía en un momento decisivo.

Qué plantea esta nueva versión y por qué interesa

La trama sitúa a Alicia en el centro de un terremoto personal cuando su esposo, Aurelio, es detenido por cargos de corrupción. Además, salen a la luz varios vídeos que lo vinculan con un escándalo sexual. Ante la caída de su matrimonio y la exposición pública, Alicia decide retomar su carrera como abogada, veinte años después de haberla dejado.

Alicia vuelve a la abogacía tras la crisis personal y pública.

Este planteamiento mantiene el núcleo dramático de la original, pero lo adapta al contexto mexicano y a sus dinámicas sociales. La lucha por limpiar el nombre y la vida profesional vuelven a ser el motor de la historia.

Reparto clave y personajes principales

Fernanda Castillo como Alicia, la protagonista que regresa a los tribunales.

como Alicia, la protagonista que regresa a los tribunales. Juan Manuel Bernal interpreta a Aurelio, su esposo acusado de corrupción.

interpreta a Aurelio, su esposo acusado de corrupción. Completan el elenco: Michel Brown, Karina Gidi, Yoshira Escárrega, Darío Yazbek, Karla Gaytán, Axel Madrazo.

También participan Patricia Bernal, María Penella, Francisco Rubio, Anita del Rey y Juliette Pardau.

El elenco reúne nombres reconocidos del cine y la televisión mexicana para dar nueva vida a personajes complejos.

Origen de la ficción y conexión con la franquicia

La versión original, The Good Wife, protagonizada por Julianna Margulies entre 2009 y 2016, dio lugar a varios spin-offs. Entre ellos se cuentan The Good Fight y Elsbeth, centrada en un personaje recurrente interpretado por Carrie Preston.

La franquicia ha demostrado ser fértil para reinterpretaciones globales. Los creadores originales son Robert King y Michelle King, cuya propuesta ha inspirado numerosas adaptaciones internacionales.

Remakes alrededor del mundo: un fenómeno global

La historia de Alicia ya ha tenido múltiples versiones fuera de Estados Unidos. La primera adaptación internacional llegó en 2016 con la versión surcoreana Gut Waipeu, protagonizada por Jeon Do-yeon, que tuvo una temporada de 16 episodios.

La saga de The Good Wife ha generado adaptaciones en todo el mundo.

Otras adaptaciones se han rodado en:

Irlanda

Japón

Rusia

China

Vietnam

India (dos versiones)

Egipto

Con La ley de Alicia suman diez los remakes conocidos de la serie original. Es probable que la lista siga creciendo.

Fechas de estreno en Netflix y formato de lanzamiento

La Parte 1 de La ley de Alicia debuta el 11 de noviembre en Netflix. La plataforma lanzará la Parte 2 poco después, el 9 de diciembre. Esta estrategia divide el contenido en entregas cercanas para mantener el interés del público.

No hay confirmación oficial sobre futuras temporadas. La continuidad dependerá del recibimiento por parte de la audiencia y de las cifras que registre en la plataforma.

Qué esperar en tono y ritmo narrativo

La adaptación busca conservar el equilibrio entre el drama judicial y los episodios de suspense personal. Espere escenas de tribunal, maniobras políticas y capítulos que exploran la vida privada de los protagonistas.

Elementos que podrían diferenciarla

Contexto cultural y político mexicanos aplicado a casos y diálogos.

Enfoques locales sobre corrupción y medios de comunicación.

Interpretaciones que reescriben matices del personaje principal.

Impacto potencial en la audiencia y en el catálogo

Netflix sigue apostando por adaptaciones que combinan reconocimiento internacional con talentos locales. La ley de Alicia llega en un momento en que las series legales y de juicios vuelven a captar audiencia.

Si conecta con el público, podría abrir la puerta a más versiones regionales o a la renovación por temporadas adicionales.