Mostrar resumen Ocultar resumen
- Reconocimiento internacional y momento en la gala del Balón de Oro
- Qué desayuna Unai Simón: la pauta matinal del portero
- Formación en Lezama y ascenso en el Athletic Club
- Trayectoria con la selección: errores, recuperaciones y éxitos
- Rutina diaria, entrenamiento y vida fuera de las redes
Unai Simón volvió a ser centro de atención en la última gala del Balón de Oro, donde recibió uno de los galardones más relevantes para un guardameta. Su discurso conciso y emotivo destacó el esfuerzo y la rapidez de su ascenso. El portero vasco, que brilló en el último Mundial, habló también de hábitos y rutinas que explican su rendimiento.
Reconocimiento internacional y momento en la gala del Balón de Oro
La noche del galardón confirmó lo que muchos ya sabían: Unai es hoy uno de los porteros más influyentes del fútbol español. Su papel en la selección y en el Athletic lo colocó en el foco mediático. Su humildad fue tan comentada como su actuación bajo los palos.
Kate Middleton: dijo que sus médicos le aconsejaron quimioterapia
El 51º Rallye Costa de Almería: se celebrará los días 13 y 14 de noviembre
En la entrega, el guardameta agradeció a compañeros, técnicos y familia. A su lado, Luis de la Fuente fue otra figura destacada de la velada.
Qué desayuna Unai Simón: la pauta matinal del portero
Simón ha dejado claro que cuida mucho la alimentación. Su desayuno es sencillo, nutritivo y pensado para rendir.
- Tostadas con aguacate como base habitual.
- En ocasiones añade huevos revueltos para más proteína.
- Fruta y cereales con leche cuando busca más energía rápida.
Para él es un desayuno completo que equilibra grasas saludables, proteínas y carbohidratos. Esta rutina matinal forma parte de su rendimiento diario.
Formación en Lezama y ascenso en el Athletic Club
Nacido en Vitoria-Gasteiz y con raíces en Murgia, Unai llegó joven a Lezama. Allí pulió técnica, reflejos y mentalidad.
Etapas clave
- Ingreso en las categorías inferiores del Athletic con 14 años.
- Paso por el filial y cesión al Elche para acumular minutos.
- Vuelta inesperada al primer equipo tras movimientos en la plantilla.
Su debut en San Mamés y la consolidación como titular fueron el inicio de una trayectoria sólida. En el Athletic trabajó su juego aéreo, posicionamiento y salida con el pie, habilidades indispensables hoy.
El trabajo constante le llevó a ganar la Copa del Rey 2024 y a llevarse el Trofeo Zamora esa misma temporada.
Trayectoria con la selección: errores, recuperaciones y éxitos
La selección fue el escenario donde demostró temple y capacidad de superación. Luis Enrique le dio la oportunidad en 2020 y el portero respondió.
Momentos determinantes
- Eurocopa 2021: un error le costó, pero se rehízo con paradas decisivas.
- Juegos de Tokio 2020: medalla de plata con carácter competitivo.
- Nations League 2023: detuvo penaltis en la final ante Croacia.
- Eurocopa 2024: pilar fundamental del equipo, jugó con molestias y acabó operado.
Su capacidad para responder tras un fallo y su fortaleza mental han sido claves. Es pieza central en la era de Luis de la Fuente.
Rutina diaria, entrenamiento y vida fuera de las redes
La disciplina de Simón no se limita al césped. Su calendario combina fisioterapia, gimnasio y trabajo de reflejos.
- Llega temprano a Lezama para ejercicios preventivos.
- Sesssiones específicas: reflejos, blocaje, juego aéreo y penaltis.
- Fisioterapia periódica para mantener la forma.
Un rasgo destacado es su ausencia total de perfiles públicos en redes sociales. No tiene Instagram, X ni TikTok. Prefiere prensa, radio y televisión.
En su tiempo libre vuelve a Vitoria y a Murgia. Mantiene amistades de la infancia. Le atrae la naturaleza: paseos por montaña y campo vasco para desconectar.
Antes de los partidos evita supersticiones llamativas. Su preparación mental pasa por la visualización de jugadas y el estudio del rival con el cuerpo técnico.
Condis: cierra 2025 con 810 millones y mejora resultados un 12%
Setas tóxicas: evita intoxicaciones esta temporada con estos consejos