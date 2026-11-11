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Unai Simón volvió a ser centro de atención en la última gala del Balón de Oro, donde recibió uno de los galardones más relevantes para un guardameta. Su discurso conciso y emotivo destacó el esfuerzo y la rapidez de su ascenso. El portero vasco, que brilló en el último Mundial, habló también de hábitos y rutinas que explican su rendimiento.

Reconocimiento internacional y momento en la gala del Balón de Oro

La noche del galardón confirmó lo que muchos ya sabían: Unai es hoy uno de los porteros más influyentes del fútbol español. Su papel en la selección y en el Athletic lo colocó en el foco mediático. Su humildad fue tan comentada como su actuación bajo los palos.

La gala del Balón de Oro, noche de reconocimiento para jugadores y técnicos.

En la entrega, el guardameta agradeció a compañeros, técnicos y familia. A su lado, Luis de la Fuente fue otra figura destacada de la velada.

Qué desayuna Unai Simón: la pauta matinal del portero

Simón ha dejado claro que cuida mucho la alimentación. Su desayuno es sencillo, nutritivo y pensado para rendir.

El desayuno habitual: tostadas con aguacate, fuente de grasas saludables y energía.

Tostadas con aguacate como base habitual.

En ocasiones añade huevos revueltos para más proteína.

Fruta y cereales con leche cuando busca más energía rápida.

Para él es un desayuno completo que equilibra grasas saludables, proteínas y carbohidratos. Esta rutina matinal forma parte de su rendimiento diario.

Formación en Lezama y ascenso en el Athletic Club

Nacido en Vitoria-Gasteiz y con raíces en Murgia, Unai llegó joven a Lezama. Allí pulió técnica, reflejos y mentalidad.

Etapas clave

Ingreso en las categorías inferiores del Athletic con 14 años.

Paso por el filial y cesión al Elche para acumular minutos.

Vuelta inesperada al primer equipo tras movimientos en la plantilla.

Su debut en San Mamés y la consolidación como titular fueron el inicio de una trayectoria sólida. En el Athletic trabajó su juego aéreo, posicionamiento y salida con el pie, habilidades indispensables hoy.

El trabajo constante le llevó a ganar la Copa del Rey 2024 y a llevarse el Trofeo Zamora esa misma temporada.

Trayectoria con la selección: errores, recuperaciones y éxitos

La selección fue el escenario donde demostró temple y capacidad de superación. Luis Enrique le dio la oportunidad en 2020 y el portero respondió.

Momentos determinantes

Eurocopa 2021: un error le costó, pero se rehízo con paradas decisivas.

Juegos de Tokio 2020: medalla de plata con carácter competitivo.

Nations League 2023: detuvo penaltis en la final ante Croacia.

Eurocopa 2024: pilar fundamental del equipo, jugó con molestias y acabó operado.

Su capacidad para responder tras un fallo y su fortaleza mental han sido claves. Es pieza central en la era de Luis de la Fuente.

Rutina diaria, entrenamiento y vida fuera de las redes

La disciplina de Simón no se limita al césped. Su calendario combina fisioterapia, gimnasio y trabajo de reflejos.

Llega temprano a Lezama para ejercicios preventivos.

Sesssiones específicas: reflejos, blocaje, juego aéreo y penaltis.

Fisioterapia periódica para mantener la forma.

Un rasgo destacado es su ausencia total de perfiles públicos en redes sociales. No tiene Instagram, X ni TikTok. Prefiere prensa, radio y televisión.

En su tiempo libre vuelve a Vitoria y a Murgia. Mantiene amistades de la infancia. Le atrae la naturaleza: paseos por montaña y campo vasco para desconectar.

Antes de los partidos evita supersticiones llamativas. Su preparación mental pasa por la visualización de jugadas y el estudio del rival con el cuerpo técnico.