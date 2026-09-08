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El líder de Vox ha vuelto a encender la polémica por Ceuta. Santiago Abascal ha acusado al presidente del Gobierno de una estrategia deliberada que, según él, busca desmoralizar a la población local y allanar el camino para ceder la ciudad a Marruecos. Las declaraciones, difundidas en la red social X, han reavivado el debate político y la tensión en la ciudad autónoma.

Acusaciones directas: abandono deliberado y mensaje en X

En un mensaje difundido en X, Abascal aseguró que el Ejecutivo ha dejado a Ceuta a su suerte con un objetivo claro. Según sus palabras, la intención sería “desmoralizar a los ceutíes para que acaben tirando la toalla” y facilitar que la plaza quede, en la práctica, “entregada a Marruecos”.

El líder de Vox empleó calificativos duros contra Pedro Sánchez. Le llamó “traidor” y afirmó que debería responder ante la justicia por lo ocurrido en la crisis migratoria en Ceuta. Esas acusaciones han sido recogidas por varios medios y han generado respuesta en los ámbitos políticos nacionales.

La petición del cordón político y la solicitud de juicio

Abascal no se limitó a la crítica retórica. También lanzó una llamada a la acción dirigida a otras fuerzas políticas. Afirmó que es momento de que los partidos “decentes” se aparten del Ejecutivo y utilicen todas las herramientas disponibles.

La presión política de Vox busca transformar críticas en gestos institucionales

Aplicar un cordón higiénico al PSOE, según la expresión que empleó, para aislarlo en instituciones como Ceuta y Bruselas.

al PSOE, según la expresión que empleó, para aislarlo en instituciones como Ceuta y Bruselas. Presentar en el Parlamento una petición para investigar y llevar a cabo un juicio por lo que denominó traición.

Movilizar a la opinión pública y a sus bases contra las políticas migratorias vigentes.

Estas demandas buscan transformar la denuncia pública en medidas políticas concretas. El tono de la intervención subraya la intención de Vox de hacer de la crisis un eje central de su agenda.

Vox en Ceuta propone gobernar con el PP

En la escena local, el portavoz de Vox en Ceuta, Juan Sergio Redondo, exigió al PP que acepte una coalición. Su propuesta replica fórmulas aplicadas en otras comunidades y busca hacerse con la gestión municipal.

Argumento parlamentario y reparto de fuerzas

Redondo sostiene que existe una “mayoría alternativa” que suma nueve diputados del PP y cuatro de Vox.

que suma nueve diputados del PP y cuatro de Vox. Con esa suma, según Vox, sería posible formar gobierno sin contar con el PSOE ni con el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC).

El objetivo explícito es que el presidente local, Juan Jesús Vivas, rompa sus acuerdos con el PSOE y el MDyC.

Demandas concretas de Vox sobre la gestión del día a día

Desde Vox reclaman responsabilidades en áreas clave. Redondo afirmó que su formación quiere asumir consejerías esenciales para resolver lo que describe como una situación crítica tras la llegada masiva de inmigrantes.

Vox reclama control de sanidad y seguridad en la gestión municipal

Sanidad : control de los recursos sanitarios y protocolos frente a emergencias.

: control de los recursos sanitarios y protocolos frente a emergencias. Presidencia : coordinación política y ejecución de medidas en el territorio.

: coordinación política y ejecución de medidas en el territorio. Gobernación: seguridad, orden público y regulación de flujos migratorios.

Redondo calificó la situación como un “absoluto caos” y sostuvo que el gobierno local no ha sabido dar una respuesta eficaz. Esa acusación sirve para justificar la exigencia de entrar en el Ejecutivo municipal.

Las tensiones políticas y la agenda para los próximos días

El cruce de reproches abre un calendario de confrontación. Vox busca transformar las críticas en gestos institucionales que cambien el equilibrio de poder en Ceuta.

Presión pública a través de declaraciones en redes y ruedas de prensa.

Movimientos parlamentarios para solicitar investigaciones y medidas legales.

Negociaciones con el PP para intentar cristalizar una coalición local.

La disputa pone el foco en la gestión de la crisis migratoria, pero también en la estrategia nacional de Vox para capitalizar el descontento en zonas fronterizas.