Publicar en Facebook Publicar en Flipboard Compartir en LinkedIn Publicar en Reddit Compartir en Telegram Compartir en X Enviar a través de Whatsapp





El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a colocar en el centro del debate público la gestión del Ejecutivo tras la crisis migratoria en Ceuta. Desde su tribuna, el dirigente conservador ha reprochado a Moncloa una respuesta insuficiente y ha reclamado medidas urgentes para restaurar la normalidad en la ciudad autónoma.

Acusaciones directas: Feijóo culpa al Gobierno por la situación en Ceuta

Feijóo ha cargado contra el gabinete de Pedro Sánchez por lo que considera una actuación «poco reactiva» ante el aumento de llegadas irregulares a Ceuta. Según el líder popular, la falta de previsión ha abierto un escenario de inseguridad para la población local.

En sus intervenciones públicas, ha subrayado que los vecinos merecen vivir con tranquilidad. También ha reclamado especial protección para mujeres y menores, y ha pedido al Ejecutivo una estrategia que abarque varios frentes.

El diagnóstico del PP: una crisis multifacética

El partido conservador ha definido el problema como más que migración. Hablan de una crisis con múltiples aristas que exige una respuesta integral.

El PP reclama refuerzo en los dispositivos de control fronterizo como medida urgente

Crisis migratoria : gestión fronteriza y control de flujos.

: gestión fronteriza y control de flujos. Salud pública : presión sobre los servicios sanitarios locales.

: presión sobre los servicios sanitarios locales. Orden público : impacto en la convivencia y en la policía local.

: impacto en la convivencia y en la policía local. Seguridad nacional: implicaciones para la soberanía y control territorial.

La petición de dimisión contra la ministra de Sanidad

Elías Bendodo, responsable del PP en coordinación autonómica, ha exigido la marcha de la ministra de Sanidad, Mónica García. Para Bendodo, la sanidad en Ceuta sufre un «colapso» que, a su juicio, deriva de una mala planificación.

La saturación sanitaria en Ceuta es uno de los problemas centrales de la crisis

Ha responsabilizado al Ministerio de la saturación sanitaria y ha pedido explicaciones concretas sobre cómo se afrontará la atención a migrantes y residentes.

Críticas a las visitas ministeriales

El PP ha cuestionado las giras oficiales a Ceuta. Según sus portavoces, algunas llegadas de ministros han sido más fotográficas que operativas. Les reprochan falta de aportes tangibles y soluciones prácticas.

Acusaciones sobre la inacción del presidente

En el intercambio político también ha salido a relucir la actividad del presidente Pedro Sánchez. Desde la oposición se ha insinuado que el jefe del Ejecutivo no ha ofrecido la presencia y las explicaciones públicas necesarias.

Crítica por retraso en comparecencias públicas.

Reclamación de un plan claro para evitar repeticiones.

Exigencia de garantías sobre el control fronterizo.

Demandas del PP: medidas concretas y garantías

El partido solicita que el Gobierno entregue respuestas que vayan más allá de promesas. Entre sus demandas figuran:

Refuerzo de los dispositivos de control fronterizo. Recursos adicionales para los servicios sanitarios locales. Plan de seguridad para proteger a la ciudadanía. Transparencia y rendición de cuentas por parte del Ejecutivo.

Repercusiones políticas y próximas citas

La polémica intensifica la presión política en Madrid. El conflicto sobre Ceuta ya marca la agenda y podría condicionar debates parlamentarios y acciones administrativas.

Mientras tanto, los partidos mantienen el foco puesto en las medidas inmediatas y en la exigencia de explicaciones públicas.