Yolanda Díaz confirma: será la número dos de la OIT

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Yolanda Díaz ha comunicado a su entorno más cercano su intención de incorporarse a la cúpula de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra. Su llegada, si se confirma, supondría un giro en su carrera política y un salto a la esfera internacional con un salario cercano a los 250.000 euros anuales.

El puesto al que aspira y qué significa en términos salariales

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La propuesta oficial llega desde La Moncloa. El presidente Pedro Sánchez ha impulsado la candidatura de Díaz para ocupar el cargo de directora general adjunta en la OIT. Ese puesto conlleva una retribución elevada. Además del sueldo base, existen complementos por coste de vida en Ginebra y otros beneficios.

Edificio moderno de la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra
La OIT ofrece a Díaz un cargo de alta dirección con beneficios internacionales.

  • Salario estimado: alrededor de 250.000 euros al año.

  • Beneficios: complementos por sede y condiciones de alta dirección en la ONU.

  • Visibilidad: menos exposición pública que la dirección general, pero papel ejecutivo relevante.

Fechas clave del proceso de elección en la OIT

El calendario para designar a la nueva dirección ya está fijado. Los tiempos marcan los pasos decisivos en la candidatura.

Agenda del proceso

  1. 31 de agosto: cierre del plazo para presentar candidaturas.

  2. 23 de septiembre: jornada de presentaciones públicas de los aspirantes.

  3. 9 de noviembre: audiencias privadas ante el Consejo de Administración.

  4. 16 de noviembre: votación final para elegir al nuevo titular.

Si resultara elegida, Díaz ocuparía la plaza que ahora desempeña Celeste Drake.

Contexto político internacional y rivalidades

La candidatura no es solo técnica. En la OIT pesan los equilibrios regionales y las alianzas tripartitas entre estados, sindicatos y empleadores. El actual director general, Gilbert F. Houngbo, cuenta con un fuerte respaldo del bloque africano y podría seguir al frente tras 2027.

  • China y países del sur global fueron objetivos de apoyo para Díaz.

  • Fuentes indican que Brasil estuvo entre los contactos buscando respaldo.

  • Varios gobiernos europeos muestran reticencias ante candidatos vinculados al PSOE.

La asignación de 1,7 millones y la polémica en España

El Gobierno aprobó una aportación voluntaria de 1,7 millones de euros destinada a la OIT dentro de un paquete de ayudas multilaterales. La cercanía temporal entre ese desembolso y la postulación de Díaz desató críticas de la oposición.

Documentos de presupuestos y asignaciones de fondos públicos
La aportación de 1,7 millones a la OIT generó polémica en la oposición española.

Argumentos en disputa

  • La oposición cuestiona la posible vinculación entre fondos públicos y el impulso de candidaturas del Ejecutivo.

  • El Ejecutivo sostiene que se trata de cooperación habitual y alineada con la política exterior.

  • El debate ha elevado el foco mediático sobre la transparencia del proceso.

De la ambición a la estrategia: cambio de objetivo

En sus primeros movimientos, Díaz se vio como alternativa a Houngbo para la dirección general. Tras valorar el escenario internacional, optó por postularse a la dirección adjunta. Ese ajuste refleja una lectura pragmática de apoyos y posibilidades.

Desde el punto de vista salarial no hay diferencias reseñables entre ambos cargos. Sí cambia la proyección pública y la influencia política desde Ginebra.

Impacto en SUMAR y la estructura del Gobierno español

La marcha de Díaz hacia la OIT implica una reconfiguración interna. SUMAR tendrá que reordenar liderazgos. También se abrirá un proceso de sucesión en el Ministerio de Trabajo.

  • Posible negociación con socios de coalición para asegurar una transición ordenada.

  • Relevos en el ministerio y ajustes parlamentarios que afectarán el equilibrio actual.

  • La salida se produce en un momento de elevada tensión por casos de corrupción que afectan al Gobierno y al PSOE.

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