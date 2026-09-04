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La organizadora y experta en limpieza Yolanda Herrera comparte una técnica práctica y económica para recuperar las correas de las persianas. Su propuesta promete eliminar suciedad incrustada sin dañar los materiales ni requerir equipos especializados.

Por qué la crema limpiadora funciona en correas y tejidos

Herrera explica que las cremas multisuperficies actúan con abrasión suave y agentes tensioactivos. Esto permite desincrustar polvo, grasa y restos de manos sin desgastar las fibras.

Acción mecánica controlada: la textura cremosa frota sin rasgar.

la textura cremosa frota sin rasgar. Componentes limpiadores: disuelven manchas grasas y restos de fijadores.

disuelven manchas grasas y restos de fijadores. Baja corrosión: no altera metales ni plástico en el mecanismo.

Materiales necesarios para limpiar las correas de persianas

Reúne pocos elementos antes de empezar. Herrera recomienda preparar todo para evitar interrupciones.

Prepara todos los materiales antes de empezar para evitar interrupciones durante la limpieza.

Crema limpiadora multisuperficies.

Paños de microfibra y una esponja suave.

Guantes de goma y un cubo con agua tibia.

Un cepillo de cerdas suaves para zonas muy sucias.

Pasos prácticos y seguros para la limpieza

Sigue estas instrucciones claras. Cada paso es breve y reduce el riesgo de daño.

Asegura la persiana en posición estable y sin movimiento. Aplica una pequeña cantidad de crema sobre la esponja. Frota con movimientos circulares por las áreas manchadas. Enjuaga el paño con agua tibia y retira el exceso. Seca con un paño limpio para evitar marcas de humedad.

Consejos para manchas persistentes

Deja actuar la crema unos minutos si la mancha es antigua.

Usa el cepillo solo en costuras o texturas donde la suciedad esté muy adherida.

Evita frotar con fuerza en cintas de tela muy finas.

Precauciones y seguridad al limpiar correas

La experta advierte sobre riesgos comunes y cómo prevenirlos al trabajar con productos de limpieza.

Probar en una zona oculta: comprueba que no haya decoloración antes de tratar toda la correa.

comprueba que no haya decoloración antes de tratar toda la correa. Proteger la mecánica: no dejes que el producto llegue a motores o engranajes.

no dejes que el producto llegue a motores o engranajes. Ventilación: trabaja con las ventanas abiertas si usas limpiadores concentrados.

Mantenimiento para alargar la vida de las correas

Un plan de cuidados sencillo evita acumulaciones y reduce limpiezas intensas.

Limpiar con paño seco cada semana.

Realizar limpieza profunda cada 3-6 meses, según uso.

Inspeccionar por desgaste y reemplazar si hay deshilachados.

Alternativas ecológicas y productos complementarios

Si prefieres opciones más naturales, hay sustitutos efectivos. Herrera sugiere combinarlos según el nivel de suciedad.

Opciones naturales efectivas: bicarbonato para manchas grasas, limón y vinagre como desinfectante suave.

Agua tibia con jabón neutro para suciedad ligera.

Bicarbonato disuelto para manchas grasas difíciles.

Limón y vinagre diluido como desinfectante suave.

Herramientas que hacen el trabajo más fácil

Plumeros de microfibra para polvo superficial.

Espátulas de plástico para eliminar restos secos sin raspar.

Aspiradora con boquilla estrecha para ranuras y rieles.

Cómo elegir la crema adecuada para tus persianas

Busca productos etiquetados como multisuperficies y evita aquellos con álcalis fuertes. Herrera recomienda comprobar la ficha técnica del fabricante.