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Miguel Lolas, un joven de 18 años de Málaga, ha dejado la electromecánica para volver a la finca familiar. Su decisión rompe con el consejo paternal de buscar trabajo en un taller. Pero él opta por mantenerse en la agricultura y enfrentar las dificultades del sector.

De la tradición familiar al campo: una tercera generación que retoma la explotación

La historia de la familia Lolas arranca con su abuelo, conocido por su apodo, y sigue con el padre y un tío. Ahora Miguel asume el testigo. Quiere dirigir la explotación y conservar el legado.

Su elección sorprende en el entorno. Muchos le sugieren alternativas fuera del campo. Aun así, el joven muestra una clara inclinación por la vida rural y las tareas agrícolas.

Precios y costes: por qué la cuenta no da

La principal queja de Miguel es la falta de rentabilidad. Pone el ejemplo de la última campaña de cebolla, con precios al productor casi simbólicos.

Los gastos de mano de obra, combustible y productos fitosanitarios presionan la rentabilidad del sector

Precio por kilo al agricultor: 0,09 €.

0,09 €. Precio en supermercado: lotes que pueden llegar a costar 2 €.

Entre el precio que reciben y el que paga el consumidor existe un margen grande. Ese margen no compensa los gastos que afronta el agricultor.

Gastos habituales:

Mano de obra.

Gasóleo para tractores.

Productos fitosanitarios y abonos.

Mantenimiento de instalaciones.

Según Miguel, esos costes hacen inviable la explotación en muchos casos. Trabajar con pérdidas es una realidad que empuja a abandonar la actividad.

Relevo generacional en riesgo: el reclamo por apoyo a lo nacional

El joven pide medidas que favorezcan a los productores locales. Critica la entrada masiva de mercancías del exterior mientras los suyos luchan por cubrir costes.

Reclama políticas que impulsen la producción española. Cree que solo así se podrá asegurar futuro para quienes quieren vivir del campo.

Mayor protección frente a importaciones a bajo coste.

Incentivos para jóvenes agricultores.

Apoyo a la comercialización y acceso a mercados.

Miguel insiste en que seguirá en el campo si cambian las condiciones. Sin cambios, teme que la próxima generación no encuentre sentido en la agricultura.

Importaciones y datos oficiales: el papel de Marruecos en el mercado español

Las preocupaciones del joven coinciden con cifras del Ministerio de Agricultura. En 2024 España importó 4,77 millones de toneladas de frutas y hortalizas.

Marruecos es uno de los principales proveedores de hortalizas al mercado español

Del total, el 44,5 % procedió de países fuera de la Unión Europea. Entre esos proveedores destaca Marruecos por volumen y por su presencia en el mercado español.

Factores que intensifican la competencia

Diferencias en costes laborales entre países.

Normativas fitosanitarias no homogéneas.

Subida del precio de insumos como fertilizantes y combustible.

Margen comercial elevado entre productor y punto de venta.

Organizaciones agrarias alertan de que este conjunto de factores reduce la rentabilidad de muchas explotaciones. Esa pérdida de atractivo complica el relevo generacional.