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Las tiendas ya muestran propuestas que conviven con el calor y con la llegada del frío. Las colecciones actuales apuestan por piezas fáciles de llevar en agosto y útiles cuando baje la temperatura. Si buscas invertir en prendas con más recorrido, conviene entender qué cortes, tejidos y colores funcionan en ambos climas.

Vestidos versátiles para agosto y otoño: cómo elegir los más prácticos

Los vestidos siguen siendo una de las compras más rentables. Este año predomina la sencillez en el patrón y la comodidad en el tejido.

Qué cortes favorecen todo el año

Midi : largo entre la rodilla y el tobillo, es ideal para adaptarse a calzado de verano y botas en otoño.

: largo entre la rodilla y el tobillo, es ideal para adaptarse a calzado de verano y botas en otoño. Faldas fluidas y cortes rectos que no marcan demasiado y permiten superposiciones.

Vestidos de punto fino que sirven como primera capa bajo una americana.

El largo midi es perfecto para adaptar tu look de verano al otoño con solo cambiar el calzado

Tejidos y colores recomendados

Prioriza algodón, punto ligero y satén suave. Evita texturas excesivamente veraniegas.

Tonos tierra : beige, camel y marrón funcionan bien en ambas estaciones.

: beige, camel y marrón funcionan bien en ambas estaciones. Azul marino, burdeos y verde oliva como alternativas al negro.

Estampados discretos, como motivos geométricos o flores de aire retro, que facilitan las combinaciones.

Para transformar un vestido de verano en uno de otoño, cambia las sandalias por mocasines o botas y añade una prenda superior como blazer o trench ligero.

Faldas que acompañan la transición: modelos que seguirán siendo tendencia

La falda es una pieza adaptable. En tiendas como Zara, Mango o Pull & Bear se ven muchas opciones pensadas para llevar ahora y más adelante.

Los estilos a valorar

Midi plisada : el aire preppy vuelve con fuerza y es perfecto para capas.

: el aire preppy vuelve con fuerza y es perfecto para capas. Minifaldas inspiradas en los años sesenta, para los looks más atrevidos.

Faldas satinadas y denim, dos apuestas que perduran temporada tras temporada.

Cómo combinarlas según la estación

En agosto llévalas con camisetas y tops ajustados. En otoño, añade camisas, jerséis finos o medias según haga falta.

Da prioridad a materiales que no resulten demasiado estivales.

El denim es eterno: combínalo con botas o zapatillas para un estilo casual.

Un cinturón puede cambiar por completo la silueta.

Tops que rentan todo el año: criterios para comprar con acierto

Un armario inteligente necesita tops que funcionen solos y como primeras capas. Busca diseños simples con algún detalle diferencial.

Modelos clave

Canalé : ajustado, aporta estructura y se usa con americana o solo.

: ajustado, aporta estructura y se usa con americana o solo. Escote halter o asimétrico para elevar un look sencillo.

Tops de inspiración lencera, ideales con sastrería o denim.

Los tops estructurados como el canalé son versátiles: úsalos solos o bajo una americana

Colores y combinaciones prácticas

Los tonos neutros facilitan las transiciones. Elige beige, gris, burdeos o marrón oscuro por su versatilidad.

En verano combínalos con shorts y faldas ligeras.

En otoño, llévalos bajo americanas, cazadoras o cárdigans de punto.

Invertir en básicos funcionales reduce la necesidad de un cambio de armario drástico.

Complementos imprescindibles para alargar el uso de tu ropa

Los accesorios multiplican combinaciones. Una pieza adecuada puede transformar una prenda veraniega en un conjunto otoñal.

Bolsos de ante : shopper, bowling o bandolera en tonos marrón o burdeos.

: shopper, bowling o bandolera en tonos marrón o burdeos. Bailarinas : modelos de rejilla o piel que sirven en ambos climas.

: modelos de rejilla o piel que sirven en ambos climas. Mocasines : el calzado masculino aporta contraste y combina con lino y lana.

: el calzado masculino aporta contraste y combina con lino y lana. Cinturones de piel : negros, marrones o burdeos para marcar la cintura.

: negros, marrones o burdeos para marcar la cintura. Joyas doradas: piezas minimalistas que iluminan tanto el bronceado como los looks otoñales.

Con estos elementos es posible actualizar el vestuario antes de que termine el verano. Las compras inteligentes priorizan la longevidad de cada prenda.