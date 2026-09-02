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La presencia de conductores sin permiso en las vías españolas sigue creciendo y encendiendo alarmas. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha registrado cifras inéditas en 2025, lo que abre preguntas sobre control, prevención y el acceso a datos por parte de la administración.

Récord de sanciones: la evolución año a año

Los registros oficiales muestran una tendencia al alza desde 2018. Tras el impacto de la pandemia, el número de multas ha recuperado fuerza y ha marcado máximos.

Cifras esenciales

2018: 107.609 infracciones.

107.609 infracciones. 2019: 108.264 infracciones.

108.264 infracciones. 2020: 91.750 infracciones (mínimo de la serie).

91.750 infracciones (mínimo de la serie). 2021: 127.159 infracciones, un salto cercano al 39% sobre 2020.

127.159 infracciones, un salto cercano al 39% sobre 2020. 2022: 138.326 infracciones.

138.326 infracciones. 2023: 135.573 infracciones, leve retroceso.

135.573 infracciones, leve retroceso. 2024: 141.182 infracciones.

141.182 infracciones. 2025: 144.293 infracciones, el máximo histórico y un 2,2% más que en 2024.

Comparado con 2018, las sanciones han crecido alrededor de un 34%, consolidando una tendencia alcista tras el paréntesis sanitario.

La tendencia de infracciones muestra un crecimiento sostenido del 34% en siete años.

Qué datos facilitó la DGT y qué falta por conocer

La información pública llegó en respuesta a una solicitud del Consejo de Transparencia. Sin embargo, la respuesta de la DGT fue parcial.

La DGT aportó el número total de sanciones bajo el concepto “Carecer/tener inválido permiso o licencia de conducir”.

No incluyó el desglose por provincias.

No facilitó la desagregación por nacionalidad.

La ausencia de ese detalle limita el análisis territorial y la elaboración de políticas locales. Expertos y autoridades reclaman datos más precisos para diseñar medidas preventivas.

Requisitos oficiales para conducir en España

Conducir un turismo exige cumplir una serie de requisitos administrativos y médicos. Conocerlos ayuda a entender por qué la ausencia de permiso supone una infracción grave.

Los requisitos administrativos y médicos son obligatorios para circular legalmente.

Para turismos es necesario el permiso de la clase B .

. Edad mínima: 18 años .

. Examen médico: reconocimiento de aptitud psicofísica.

Pruebas: examen teórico y práctico.

Documentos obligatorios para circular: Permiso de conducir. Permiso de circulación del vehículo. Tarjeta ITV en vigor.

No es obligatorio llevar físicamente el recibo del seguro. Los agentes pueden comprobar la póliza por vía telemática.

Delito o falta: las consecuencias penales y administrativas

No todas las infracciones vinculadas al permiso cruzan la línea penal. La ley distingue entre faltas administrativas y delitos.

El Código Penal, en su artículo 384, tipifica como delito tres supuestos:

Conducir tras haber agotado todos los puntos. Conducir tras ser privado cautelar o definitivamente del carnet por sentencia judicial. Conducir sin haber obtenido nunca la licencia.

Las penas asociadas son:

Prisión de tres a seis meses.

de tres a seis meses. Multa de 12 a 24 meses.

de 12 a 24 meses. Trabajos en beneficio de la comunidad entre 31 y 90 días.

Además de la sanción penal, circular sin permiso aumenta el riesgo en carretera. No existen garantías sobre la formación ni la aptitud del conductor.