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Aunque existe la idea de que a cierta edad ya no vale la pena cuidarse, cada vez más expertos demuestran lo contrario. El médico especialista en longevidad Alexandre Olmos afirma que cambiar hábitos puede transformar la salud incluso a los 60 o 70 años. Con ajustes simples y personalizados, los beneficios suelen notarse en pocos meses.

Ayuno intermitente: cómo y por qué funciona para envejecer mejor

El ayuno intermitente aparece como una herramienta accesible para mejorar la salud metabólica. Cuando se practica de manera responsable, puede reducir picos de glucosa y favorecer procesos celulares de reparación.

¿Qué ventana es segura para mayores?

12 a 14 horas sin ingesta suele ser adecuado para muchos adultos sanos.

sin ingesta suele ser adecuado para muchos adultos sanos. Hacer la mayor parte del ayuno durante la noche facilita el cumplimiento.

No es recomendable sin supervisión en casos de diabetes avanzada u otras condiciones médicas.

Al pasar la noche con menos interrupciones alimentarias, el cuerpo activa mecanismos de renovación. Esto contribuye a procesar la energía con más eficiencia y a evitar bajones y antojos nocturnos.

Epigenética y estilo de vida: cómo tus decisiones afectan a tus genes

La epigenética explica por qué no estamos condenados por nuestro ADN. El entorno y las costumbres pueden encender o apagar ciertas funciones genéticas.

La epigenética muestra que nuestros hábitos pueden activar o desactivar funciones genéticas.

Alimentación, sueño y ejercicio influyen en la expresión génica.

El estrés crónico y la inflamación alteran negativamente esos procesos.

Corregir hábitos tiene efecto real sobre la salud, sin modificar el genoma.

Según Olmos, pruebas simples con cabello, saliva o sangre ayudan a detectar inflamación o alteraciones intestinales. Con esos datos se diseñan cambios puntuales y eficaces.

Pruebas y ajustes prácticos para ver resultados en meses

La experiencia clínica muestra que intervenciones concretas producen cambios en seis meses. Es algo posible y medible, no solo teórico.

Analíticas básicas para medir inflamación y marcadores metabólicos.

Evaluaciones del microbioma intestinal si hay sospecha de problemas digestivos.

Revisión del estado de vitaminas y minerales mediante sangre o saliva.

Con un plan personalizado se corrigen déficits y se reduce la inflamación. El efecto suele notarse en energía, sueño y movilidad.

Recomendaciones alimentarias: adaptar la dieta para más resistencia

Olmos propone adaptar principios de la dieta mediterránea, priorizando calidad proteica y limitando azúcares refinados.

La dieta mediterránea adaptada es clave para mejorar la salud metabólica en mayores.

Aumentar proteínas de origen animal como pescado, huevo y carne magra.

Disminuir dulces y productos ultraprocesados.

Evaluar la tolerancia a cereales con gluten y reducirlos si provocan inflamación.

También desmitifica la idea de la “copa de vino” como panacea. El alcohol no es una estrategia antienvejecimiento.

Suplementos y la regla práctica 80/20 para mantener cambios

Los suplementos pueden ayudar temporalmente a cubrir carencias nutricionales. Su uso debe ser inteligente y ajustado a cada persona.

Tomarlos tras evaluar niveles en sangre o por indicación profesional.

Evitar megadosis sin control médico.

Usarlos como complemento, no sustituto de una dieta sana.

Para sostener el progreso, Olmos recomienda la regla del 80/20. Mantener hábitos saludables el 80% del tiempo y permitir flexibilidad el 20% reduce la frustración y mejora la adherencia.

Consejos prácticos y sencillos para incorporar hoy mismo

Cenar algo ligero y temprano para facilitar el ayuno nocturno.

Priorizar proteína en comidas principales para preservar músculo.

Dormir con regularidad para apoyar procesos de reparación celular.

Controlar el estrés con técnicas simples: respiración, paseo diario, meditación breve.

Realizar pruebas básicas para detectar inflamación y déficits.

Es posible transformar la salud con medidas concretas y sostenibles. La clave está en personalizar los cambios y mantenerlos en el tiempo.