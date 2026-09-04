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La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, apuesta por una norma que blinde a los menores en el mundo digital y espera que la nueva Ley de protección de menores en entornos digitales se apruebe tras el verano.

Qué pretende la nueva norma y a quién afectará

El proyecto busca restringir el acceso de los menores a redes sociales que contengan contenidos dañinos. La medida apunta, sobre todo, a jóvenes menores de 16 años.

La intención del Gobierno es que las plataformas que no adapten contenidos o no obtengan autorización no permitan el acceso a estos usuarios.

Responsabilidad de las plataformas frente a la familia

El Ejecutivo insiste en desplazar la carga principal hacia las grandes compañías tecnológicas. No se busca sustituir a las familias, sino obligar a las plataformas a crear entornos seguros.

Las plataformas deberán demostrar cumplimiento de requisitos ante la CNMC

Rego advierte que el entorno actual funciona como una “ley de la selva” por la opacidad de los algoritmos y la ausencia de transparencia.

Obligaciones exigidas por la ley y control de la CNMC

Una enmienda acordada entre PSOE y Sumar introduce controles específicos. Las plataformas tendrán que demostrar ante la CNMC el cumplimiento de varios requisitos.

Evitar diseños con carácter adictivo.

No exponer a menores a contenidos o conductas perjudiciales.

Proteger la privacidad de usuarios jóvenes.

Ofrecer herramientas eficaces contra contactos no deseados.

Si no obtienen la autorización expresa, las redes sociales no podrán permitir el acceso a menores de 16 años.

Enfoque regulatorio: regulación más que prohibición

La ministra se declara a favor de regular antes que de prohibir de manera absoluta. Mientras se define la norma, reclama medidas más exigentes para el acceso infantil al entorno digital.

El objetivo es lograr un proceso gradual y acompañado que respete la maduración de los menores.

Impacto en salud mental y medidas educativas

Expertos alertan sobre consecuencias en la salud mental, la atención y el aprendizaje por la exposición sin control.

El Gobierno propone medidas educativas para acompañar el acceso digital seguro

Además de la restricción de acceso, el Gobierno propone:

Mecanismos de pedagogía para familias y escolares.

para familias y escolares. Programas de acompañamiento integrados en la Estrategia Nacional de Entornos Digitales Seguros.

Alternativas offline y espacios seguros fuera del entorno digital.

Equilibrio con el marco europeo y el futuro reglamento

El texto original del Gobierno era más ambicioso. No obstante, el marco europeo limita algunas opciones.

Rego apunta que habrá que ver la redacción final tras las enmiendas. Y que después será necesario un reglamento que concrete la ley.

Otras iniciativas legales relacionadas

La norma no viene sola. Forma parte de un paquete más amplio de reformas.

Ley Orgánica sobre el uso y gobernanza de la Inteligencia Artificial.

Nueva Ley del derecho al honor.

Estatuto del Artista, que regula la participación de menores en actividades artísticas.

Cooperación internacional y ejemplos fuera de España

El Gobierno defiende que la regulación debe articularse también a nivel internacional. La gobernanza global es clave ante plataformas transnacionales.

En Francia se aprobó una prohibición para menores de 15 años. Pero el Consejo Constitucional la anuló por considerarla desproporcionada.

El presidente francés pidió revisar el texto para ajustarlo al marco europeo. El objetivo anunciado es reintroducir la reforma antes de la primavera de 2027.