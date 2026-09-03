Publicar en Facebook Publicar en Flipboard Compartir en LinkedIn Publicar en Reddit Compartir en Telegram Compartir en X Enviar a través de Whatsapp





La expulsión de equipos de RTVE y la agencia EFE de Castillejos ha encendido una nueva tensión diplomática entre España y Marruecos. Los periodistas se encontraban en la zona para documentar movimientos migratorios en la frontera con Ceuta cuando un alto funcionario marroquí les ordenó abandonar el lugar sin explicaciones formales.

Respuesta del Ejecutivo español y medidas diplomáticas

El Ejecutivo español expresó su rechazo de forma pública y rápida. La ministra de Sanidad, Mónica García, aseguró que la decisión es «absolutamente condenable» y mostró su apoyo a los profesionales expulsados. De Moncloa destacaron que la defensa de la libertad de prensa es una prioridad.

Fuentes gubernamentales señalaron que la Embajada de España en Rabat mantiene contacto constante con los periodistas afectados y con las autoridades marroquíes. Se busca una solución que permita retomar la labor informativa sin más restricciones.

Cómo describen los medios el incidente en Castillejos

Según RTVE y EFE, los equipos estaban cubriendo las concentraciones de migrantes en las inmediaciones de Ceuta. Relatan que la orden de abandonar se dio de forma verbal, sin documentación ni motivos claros.

Los equipos de RTVE y EFE fueron expulsados mientras cubrían movimientos migratorios

Los periodistas documentaban posibles intentos de entrada masiva hacia Ceuta.

Un alto cargo del Ministerio del Interior marroquí comunicó la expulsión.

La acción, según las agencias, se ejecutó sin explicación escrita.

El presidente de RTVE, José Pablo López, calificó lo sucedido como un grave obstáculo a la libertad informativa y reclamó garantías para que los equipos puedan trabajar con normalidad en la zona fronteriza.

Versión marroquí y el argumento de reciprocidad

Medios marroquíes, como Hespress, ofrecieron una lectura distinta. Alegaron que la medida fue una respuesta a que un equipo del canal 2M no obtuvo permiso para entrar en Ceuta. Desde esta perspectiva, la expulsión se enmarca en una dinámica de reciprocidad y control de acceso informativo.

El episodio refleja la fragilidad del flujo de información en puntos fronterizos donde la seguridad y la gestión migratoria tensan las relaciones bilaterales.

Elementos que influyen en la decisión

Control de fronteras y operaciones de seguridad por parte de Marruecos.

Restricciones de acceso bilateral para medios en zonas sensibles.

Preocupaciones sobre desinformación o seguridad pública.

Reacción de asociaciones de periodistas y demandas públicas

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) condenó la expulsión y exigió que Marruecos permita a los medios españoles seguir informando desde Castillejos. La FAPE considera que se trata de un ataque al derecho a la información recogido en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Asociaciones de periodistas condenan la restricción al acceso informativo

La asociación respaldó además el comunicado de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), que instó al Gobierno español a manifestar su malestar y a reclamar un compromiso firme para que hechos similares no vuelvan a producirse.

Petición de garantías para trabajar con seguridad y libertad.

Exigencia de explicaciones oficiales por parte de Marruecos.

Solicitud de intervención diplomática si fuera necesaria.

El papel de los medios en la cobertura de la crisis fronteriza

Los equipos desplazados a Castillejos perseguían dar cuenta de la tensión humana y los movimientos en la frontera con Ceuta. La presencia de reporteros busca ofrecer información directa sobre:

Intentos de entrada masiva hacia el enclave español.

Actuación de las fuerzas de seguridad marroquíes.

Condiciones y riesgos para las personas migrantes.

Las asociaciones insisten en la necesidad de que esa labor continúe sin coacciones. A su juicio, la información en tiempo real es clave para la sociedad española y para organismos internacionales.

Qué sigue: contactos, reclamaciones y cobertura futura

En las próximas horas se espera que la Embajada de España y el Gobierno mantengan gestiones con Rabat. Las partes buscan aclarar los motivos de la expulsión y prevenir nuevos incidentes que limiten el trabajo de los informadores.