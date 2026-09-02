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Un miembro de la Unidad Militar de Emergencias (UME) perdió la vida este domingo 16 de agosto tras un accidente de tráfico mientras participaba en las tareas de extinción del incendio de Las Peñas de Riglos, en Huesca. La noticia ha sacudido al operativo y ha provocado una rápida movilización de autoridades y servicios sanitarios. La investigación del siniestro sigue en curso y las fuerzas implicadas trabajan para clarificar las causas.

Detalle del siniestro durante las labores de extinción

El accidente afectó a una de las autobombas que formaban parte del dispositivo contra el fuego. En el vehículo viajaban cuatro miembros de la UME. Uno de ellos falleció en el lugar.

El accidente afectó a una autobomba durante las labores de control del fuego en Riglos.

Otros ocupantes sufrieron lesiones de distinto grado:

Un compañero fue trasladado al Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza en estado grave.

Posteriormente fue confirmado como estable y fuera de peligro y quedó ingresado en planta.

y quedó ingresado en planta. Dos trabajadores más presentaron heridas leves.

Las autoridades esperan el informe oficial del Ministerio de Defensa para ofrecer más datos jurídicos y técnicos sobre el accidente vial.

Cómo afectó al dispositivo del incendio en Riglos

La UME participaba con varios contingentes en el operativo contra el incendio. En el momento del siniestro había desplegadas:

La UME desplegó más de 40 medios aéreos y más de 1.000 efectivos en el dispositivo.

Cuatro secciones de intervención trabajando simultáneamente.

120 efectivos de la UME en primera línea.

12 autobombas, dos nodrizas y dos bulldozer.

En el conjunto del dispositivo se superó el millar de efectivos y más de 40 medios aéreos, según las cifras provisionales de coordinación.

Atención médica y evolución de los heridos

Traslado y estado clínico

El herido grave fue llevado al centro hospitalario de referencia en Zaragoza. El personal médico constató una evolución favorable. Quedó ingresado en planta tras estabilizarse.

Atención a los heridos leves

Los otros dos ocupantes fueron atendidos en el lugar y no requirieron ingreso prolongado. Se activaron los protocolos de apoyo psicológico para compañeros y familiares.

Reacciones institucionales y mensajes públicos

La noticia del fallecimiento generó múltiples condolencias desde instituciones regionales y nacionales. Las palabras de apoyo y solidaridad llegaron en las horas posteriores.

El presidente regional, Jorge Azcón, comunicó su consternación y explicó que el siniestro ocurrió en el transcurso de las labores de extinción.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, envió un mensaje en la red social X expresando cariño a la familia y a la UME.

La UME publicó un tuit lamentando la pérdida del militar y deseando la pronta recuperación de los heridos.

Las autoridades locales también solicitaron respeto para las familias y reconocieron la entrega de quienes intervienen contra el fuego.

Posición del Gobierno y administraciones territoriales

La Delegación del Gobierno en Aragón trasladó condolencias y recordó la labor de los equipos desplegados. La subdelegada en Zaragoza resaltó el esfuerzo de los más de 500 miembros de la UME presentes en la zona.

Se pidió discreción y tiempo para que las familias reciban la información oficial. Al mismo tiempo, se comprometieron a colaborar en la investigación del accidente.

Contexto del incendio en Las Peñas de Riglos

El incendio que afecta a la zona de Riglos ha obligado a mantener un amplio operativo de extinción. Las condiciones meteorológicas habían dado un respiro temporal, pero el fuego seguía activo en varios frentes.

El terreno y la orografía dificultan las labores de control.

La combinación de medios terrestres y aéreos es clave para evitar propagaciones.

La UME y los servicios de emergencia coordinan turnos y recursos para asegurar la protección civil.

Las investigaciones sobre el accidente continúan y las autoridades informarán cuando dispongan de conclusiones más precisas.