orquídea: vuelve a florecer en 3 semanas con noches de 17-20 grados

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Maceta de Phalaenopsis en un alféizar con manos anónimas cuidándola
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Perder las flores no significa el final para una orquídea. Muchas Phalaenopsis vuelven a florecer si se les ofrece el estímulo correcto: una noche algo más fresca durante unas semanas. Con pasos sencillos y paciencia, es posible provocar una nueva vara floral en casa.

Temperaturas decisivas para la floración de la Phalaenopsis

La Phalaenopsis responde al contraste térmico entre día y noche. Los productores recomiendan mantener entre 24 y 28 °C de día y bajar a 17–20 °C por la noche. Ese descenso, de cerca de 10 grados, es el disparador biológico.

orquídea: vuelve a florecer en 3 semanas con noches de 17-20 grados
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Termómetro junto a una Phalaenopsis mostrando contraste día-noche
Un descenso nocturno de 17–20 °C impulsa la formación de la vara floral.

La planta necesita percibir ese cambio de forma sostenida. Si la diferencia se mantiene durante 2 o 3 semanas, se activa la formación de la vara floral.

Si se vive en un ambiente con calefacción constante, el ciclo puede interrumpirse y la orquídea tardará más en recuperarse.

Cuándo y dónde colocar la orquídea para favorecer la siguiente floración

No se requiere un invernadero. Basta con mover la planta a un rincón más fresco por la noche.

  • Periodo ideal: a partir de octubre, cuando las noches se enfrían naturalmente.

  • Duración mínima: unas 3 semanas con noches más frías y días templados.

  • Evitar: corrientes fuertes y cambios bruscos de temperatura.

Después del primer descenso térmico, la aparición de la nueva vara suele demorarse entre 8 y 12 semanas. La paciencia es clave.

Cómo actuar con la vara floral: opciones y ventajas

Cuando las flores caen, hay dos caminos posibles. La elección depende de lo que se quiera priorizar: una rebrota rápida o vigor vegetativo.

  • Cortar por encima del nudo más cercano: facilita que la misma vara intente rebrotar.

  • Cortar desde la base: la planta dedica energía a hojas y raíces y puede florecer más tarde y con más fuerza.

Ambas opciones son válidas. Lo importante es usar herramientas limpias y afiladas para no infectar el tejido.

Cómo realizar la poda sin dañar la planta

  • Desinfectar tijeras o navaja con alcohol.

  • Hacer un corte seco y limpio, sin desgarros.

  • Observar hojas y raíces antes de decidir la poda.

Tijeras desinfectadas cortando la vara de una orquídea
Desinfectar y hacer un corte limpio evita infecciones al podar la orquídea.

Señales que indican que la orquídea sigue saludable

La caída de flores puede ser normal si las hojas y raíces están verdes y firmes. Estas son señales positivas:

  • Hojas tersas y sin manchas

  • Raíces firmes y de color verdoso o plateado

  • Crecimiento nuevo en forma de raíces o hojas

Si esos indicadores están presentes, la planta puede entrar en reposo y volver a florecer cuando reciba el estímulo térmico adecuado.

Errores frecuentes que retrasan la nueva floración

  • Mantener temperatura nocturna alta por la calefacción.

  • Someter la planta a cambios bruscos de ubicación.

  • Riegos excesivos que dañan las raíces.

  • Exponerla a corrientes frías directas.

Evitar estos fallos mejora las probabilidades de que la planta responda en la siguiente temporada.

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