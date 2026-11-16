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- Temperaturas decisivas para la floración de la Phalaenopsis
- Cuándo y dónde colocar la orquídea para favorecer la siguiente floración
- Cómo actuar con la vara floral: opciones y ventajas
- Señales que indican que la orquídea sigue saludable
- Errores frecuentes que retrasan la nueva floración
Perder las flores no significa el final para una orquídea. Muchas Phalaenopsis vuelven a florecer si se les ofrece el estímulo correcto: una noche algo más fresca durante unas semanas. Con pasos sencillos y paciencia, es posible provocar una nueva vara floral en casa.
Temperaturas decisivas para la floración de la Phalaenopsis
La Phalaenopsis responde al contraste térmico entre día y noche. Los productores recomiendan mantener entre 24 y 28 °C de día y bajar a 17–20 °C por la noche. Ese descenso, de cerca de 10 grados, es el disparador biológico.
orquídea: vuelve a florecer en 3 semanas con noches de 17-20 grados
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La planta necesita percibir ese cambio de forma sostenida. Si la diferencia se mantiene durante 2 o 3 semanas, se activa la formación de la vara floral.
Si se vive en un ambiente con calefacción constante, el ciclo puede interrumpirse y la orquídea tardará más en recuperarse.
Cuándo y dónde colocar la orquídea para favorecer la siguiente floración
No se requiere un invernadero. Basta con mover la planta a un rincón más fresco por la noche.
- Periodo ideal: a partir de octubre, cuando las noches se enfrían naturalmente.
- Duración mínima: unas 3 semanas con noches más frías y días templados.
- Evitar: corrientes fuertes y cambios bruscos de temperatura.
Después del primer descenso térmico, la aparición de la nueva vara suele demorarse entre 8 y 12 semanas. La paciencia es clave.
Cómo actuar con la vara floral: opciones y ventajas
Cuando las flores caen, hay dos caminos posibles. La elección depende de lo que se quiera priorizar: una rebrota rápida o vigor vegetativo.
- Cortar por encima del nudo más cercano: facilita que la misma vara intente rebrotar.
- Cortar desde la base: la planta dedica energía a hojas y raíces y puede florecer más tarde y con más fuerza.
Ambas opciones son válidas. Lo importante es usar herramientas limpias y afiladas para no infectar el tejido.
Cómo realizar la poda sin dañar la planta
- Desinfectar tijeras o navaja con alcohol.
- Hacer un corte seco y limpio, sin desgarros.
- Observar hojas y raíces antes de decidir la poda.
Señales que indican que la orquídea sigue saludable
La caída de flores puede ser normal si las hojas y raíces están verdes y firmes. Estas son señales positivas:
- Hojas tersas y sin manchas
- Raíces firmes y de color verdoso o plateado
- Crecimiento nuevo en forma de raíces o hojas
Si esos indicadores están presentes, la planta puede entrar en reposo y volver a florecer cuando reciba el estímulo térmico adecuado.
Errores frecuentes que retrasan la nueva floración
- Mantener temperatura nocturna alta por la calefacción.
- Someter la planta a cambios bruscos de ubicación.
- Riegos excesivos que dañan las raíces.
- Exponerla a corrientes frías directas.
Evitar estos fallos mejora las probabilidades de que la planta responda en la siguiente temporada.
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