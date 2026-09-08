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Este jueves 6 de agosto arranca en La 1 de TVE el nuevo programa familiar Ordena tu vida, presentado por Inés Hernand. El formato promete transformar espacios y rutinas domésticas y apela a la emoción y al cambio personal. La propuesta llega para ocupar un hueco en la parrilla veraniega y ya genera debate sobre su coste y sus protagonistas.

Inés Hernand al frente: estreno, horario y adaptación del formato

La presentadora madrileña toma el mando de un espacio pensado para el prime time de La 1. El programa adapta la serie británica Sort Your Life Out. Familias abren sus hogares a un equipo que vacía, selecciona y reorganiza objetos con la intención de mejorar la convivencia.

RTVE ha apostado por Hernand para sustituir temporalmente al late night que ocupaba ese hueco durante julio.

Dinámica del programa: qué verán los espectadores

La estructura combina logística y emoción. El público asistirá a procesos prácticos y a momentos personales.

El programa busca que el orden físico impulse cambios en la rutina familiar

Inventario y vaciado de habitaciones.

Selección de lo imprescindible y lo prescindible.

Reorganización espacial y soluciones de almacenaje.

Consejos para mantener el orden en el día a día.

El formato busca que el orden físico actúe como impulso para cambios en la rutina familiar.

Financiación y productora: cifras y antecedentes

El contrato para esta temporada veraniega asciende a 1.137.063 euros, según datos oficiales. La producción se realiza entre RTVE y Glop a Glop Planet (Lavinia Audiovisual).

Esta compañía acumula una presencia importante en la televisión pública. En los últimos años ha recibido adjudicaciones que elevan su relación económica con la corporación a cifras destacadas.

Glop a Glop Planet ha producido el magacín L’ Altaveu para RTVE Cataluña.

La productora suma contratos millonarios en los últimos cinco años.

Trayectoria televisiva de Inés Hernand: programas y logros

Hernand no es nueva en la casa. Su carrera dentro del grupo público incluye espacios juveniles, galas y concursos.

Inició su recorrido en RTVE Play con proyectos como Gen PlayZ.

Ha presentado programas de entretenimiento y especiales musicales.

Participó en el Benidorm Fest en varias ediciones.

Fue ganadora de MasterChef Celebrity 9.

RTVE la describe como una de sus caras más carismáticas para el público joven.

Polémicas y críticas internas: el debate sobre su vuelta

La reincorporación de Hernand reabre discusiones internas en la cadena. Varios proyectos anteriores no cumplieron expectativas de audiencia.

Uno de los programas con mayor coste generó críticas por su encaje con el servicio público y por los resultados en pantalla. Empleados y analistas hablaron de una inversión elevada frente a una respuesta tibia del público.

Se cuestionó el enfoque editorial y la adecuación al remitido de TVE.

Algunos profesionales hablaron de decisiones de programación vinculadas a afinidades políticas.

Además, la presentadora se vio envuelta en episodios públicos que alimentaron la controversia. En actos de alfombra roja y eventos, algunas de sus intervenciones recibieron atención por comentarios dirigidos al presidente del Gobierno.

Expectativas y señales a vigilar en audiencia y repercusión

El nuevo espacio intentará consolidarse durante agosto. RTVE espera que el formato veraniego atraiga televidentes y mantenga engagement en redes.

Indicadores clave serán el share de noche y la interacción digital.

La recepción crítica y las opiniones en redes marcarán su impacto.

La inversión pública vuelve a situar el foco sobre la relación entre coste y retorno.

Queda por ver si la mezcla de entretenimiento, emoción y reforma doméstica conecta con la audiencia y mejora la percepción sobre la programación estival.