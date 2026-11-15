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Proyectos con bambú en tres continentes muestran cómo una planta de rápido crecimiento se usa para detener la erosión, reforzar suelos y crear materiales útiles para la agricultura. Desde plantaciones en Venezuela hasta barreras costeras en Filipinas y biocarbón en Puerto Rico, estas iniciativas combinan conservación y economía local.

Protección de cuencas en Portuguesa: 50.000 esquejes que estabilizan 29 hectáreas

Un operativo en el estado Portuguesa implantó 50.000 esquejes de bambú para recuperar y proteger márgenes fluviales y terrenos degradados. La intervención se desplegó en tres municipios con objetivos claros: detener la erosión, conservar las cuencas y reforzar taludes.

Plantación de 50.000 esquejes para estabilizar márgenes y proteger cuencas.

Guanarito : 10.000 esquejes en Mata de Caña para proteger 5 hectáreas junto al río Portuguesa.

: 10.000 esquejes en Mata de Caña para proteger 5 hectáreas junto al río Portuguesa. Sucre : 10.000 esquejes en Las Malvinas, protegieron 6 hectáreas de orillas del río Biscucuito.

: 10.000 esquejes en Las Malvinas, protegieron 6 hectáreas de orillas del río Biscucuito. Araure: 30.000 esquejes en la quebrada de Araure, estabilizando 18 hectáreas en una zona regulada.

La siembra se realizó como una acción simultánea de restauración. La elección del bambú busca aprovechar su crecimiento rápido y su capacidad para sujetar el suelo.

Biocarbón en Puerto Rico: convertir bambú en enmienda para suelos agrícolas

En Hormigueros, la empresa Bio Restorative Ideas transforma bambú en biocarbón desde 2021. El proceso busca dar valor a materia prima local y mejorar la salud de los suelos agrícolas.

Qué hacen y por qué

Procesan tallos de Bambusa vulgaris entre otros, que abundan en ríos y carreteras.

entre otros, que abundan en ríos y carreteras. El biocarbón actúa como una especie de esponja que retiene agua y nutrientes en el terreno.

que retiene agua y nutrientes en el terreno. Se usa en fincas de café, cacao, plátano y cítricos, y se han hecho pruebas en lechuga y tomate.

Impactos percibidos

Productores han notado mayor vigor y floración en cafetales tratados con biocarbón. No obstante, la empresa no ha publicado cifras de rendimiento.

La iniciativa nació para reducir los riesgos que causa el bambú en tormentas: caídas en carreteras, obstrucción de cauces y acumulación de material seco que aumenta el riesgo de incendios.

Colaboración y logística

Zona base: oeste de Puerto Rico, con unos 30 kilómetros de cañaverales de bambú a lo largo de ríos.

de cañaverales de bambú a lo largo de ríos. Presentaciones públicas: exposiciones en eventos como el simposio de Asekia en el Bosque Nacional El Yunque.

Instalaciones: propuesta de usar la antigua central Eureka en Hormigueros como centro de acopio y procesamiento.

Contacto para pedidos de biocarbón o coordinación de entrega de bambú: teléfono 787-635-6254 y correo [email protected].

Barreras costeras en Filipinas: 14 hectáreas protegidas con bambú y materiales locales

En Pamarawan se instalaron estructuras hechas principalmente de bambú, conchas de ostra y cáscaras de coco. El proyecto, valorado en 2 millones de dólares, comenzó en 2024.

Barreras mixtas de bambú y conchas que protegen 14 hectáreas en Pamarawan.

Objetivo: reducir la energía de las olas tras fallas de barreras de hormigón.

Área cubierta: 14 hectáreas de costa protegida por estas estructuras naturales.

de costa protegida por estas estructuras naturales. Beneficio adicional: retención de sedimentos que ha elevado el lecho marino en torno a 0,3 metros.

Ese sedimento acumulado favorece la futura restauración de manglares. Sin embargo, la intervención también afectó medios de vida locales.

Más de 50 residentes perdieron ingresos al desplazarse estructuras de pesca y granjas de ostras.

La firma promotora, Haskoning, dice que entre el 80 % y 90 % de la mano de obra de la construcción fue contratada localmente.

Actores implicados y repercusiones sociales

Los proyectos movilizan actores variados: agricultores, comunidades costeras, empresas privadas y autoridades locales. Los impactos combinan ventajas ecológicas y retos sociales.

Agricultores: reciben una enmienda que mejora retención de agua y estructura del suelo.

Comunidades costeras: ganan protección contra olas y sedimentación, pero algunos pierden fuentes de ingreso.

Trabajadores locales: algunos proyectos generan empleo en obra y procesamiento.

En el caso de Puerto Rico, la empresa plantea además almacenar carbono a largo plazo en los suelos y cuantificar cuánto se retiene.

Proyectos, cifras y puntos de contacto clave

Venezuela : 50.000 esquejes y 29 hectáreas protegidas en Guanarito, Sucre y Araure.

: 50.000 esquejes y protegidas en Guanarito, Sucre y Araure. Filipinas : barreras de bambú en 14 hectáreas ; inversión de 2 millones de dólares , inicio en 2024.

: barreras de bambú en ; inversión de , inicio en 2024. Puerto Rico: Bio Restorative Ideas procesa bambú en biocarbón desde 2021. Contacto: 787-635-6254, [email protected].

Las experiencias muestran usos distintos del bambú: control de erosión, restauración costera y producción de insumos para la agricultura. Cada intervención plantea beneficios ecológicos y desafíos sociales y logísticos.