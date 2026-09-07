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El Ayuntamiento de Jerez ha activado esta semana un refuerzo en las tareas de mantenimiento verde de la ciudad. La llegada de más operarios, incluida la atención especial a las palmeras, busca reducir riesgos y mejorar el aspecto de avenidas y colegios.

Refuerzo del servicio de parques y jardines tras el nuevo contrato

El incremento de personal se materializa gracias al nuevo contrato de parques y jardines firmado en mayo. Esa adjudicación ha permitido ampliar turnos y recursos. Los equipos trabajan con mayor continuidad y planifican intervenciones en más puntos del municipio.

Zonas donde se realizan las podas y actuaciones complementarias

Las labores se concentran en vías y áreas muy transitadas. También se ha coordinado la actuación en centros educativos.

Avenida de la Universidad.

Avenida Álvaro Domecq.

Vallesequillo y tramos desde Maestro Fernando Sierra hasta Obispo Cirarda.

Conjunto de San Eloy.

CEIP Montealegre, en colaboración con la Delegación de Educación.

Además, dentro del mismo plan integral de mantenimiento, se han realizado desbroces en zonas rurales y periurbanas. Entre ellas están Caulina, La Hoyanca, el entorno del Cementerio y la Laguna de Torrox.

Objetivos principales de la poda de palmeras

El trabajo no es solo estético. Tiene fines prácticos y preventivos. Entre los objetivos destacan:

La poda técnica previene caídas de ramas y mejora la circulación del aire en el arbolado

Reducir el riesgo de caída de ramas que pueda afectar a peatones y vehículos.

que pueda afectar a peatones y vehículos. Mejorar la salud de las palmeras y otros árboles.

Despejar alumbrado público y señalización para garantizar visibilidad.

Adecuar el arbolado a los espacios urbanos y escolares.

Beneficios para la salud del arbolado y el entorno urbano

La poda técnica favorece la entrada de luz y la circulación del aire. Esto limita la proliferación de plagas y hongos. También permite guiar el crecimiento de ejemplares jóvenes.

Impactos visibles en la ciudad

Calles con mejor visibilidad nocturna y señalización limpia.

Espacios verdes más seguros para pasear.

Reducción de incidencias por ramas en fachadas y vehículos.

Coordinación operativa: Policía Local y delegaciones

La Delegación de Medio Ambiente ha coordinado las intervenciones con la Policía Local. Los agentes despejan tramos y mantienen las áreas libres de vehículos. Esto facilita el trabajo de los operarios y protege a los peatones.

La colaboración interdepartamental también incluye la Delegación de Educación. Se ha planificado la intervención en centros escolares para dejar los patios y accesos en óptimas condiciones antes del inicio del curso.

Periodicidad y cambio respecto al contrato anterior

Según fuentes municipales, la nueva adjudicación reduce los tiempos entre actuaciones. Antes, la poda de algunas palmeras quedaba aplazada por deficiencias en el contrato previo. Ahora, la frecuencia de mantenimiento es mayor y más regular.

Mayor número de equipos sobre el terreno.

Planificación anual y revisiones periódicas.

Actuaciones preventivas y correctivas según el estado del arbolado.

Trabajos complementarios que completan el plan de mantenimiento

Junto a la poda, se desarrollan labores de desbroce y limpieza en áreas verdes y vías rurales. Estas tareas forman parte del mismo paquete de servicios y buscan evitar incendios y mejorar el acceso a zonas deportivas y naturales.

Los trabajos complementarios incluyen desbroce en zonas rurales y periurbanas

Entre los puntos donde ya se actuó figuran la carretera de Cortes, el campo de fútbol de La Canaleja y el entorno de Universo Santi AFA La Merced.

Mensajes desde la Delegación de Servicios Públicos

Responsables municipales subrayan que el objetivo es responder a demandas vecinales. La intervención se presenta como parte de un compromiso por una ciudad más segura y sostenible. El enfoque combina prevención y estética urbana.