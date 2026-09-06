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La transformación de un hogar o un espacio público puede empezar por encima de nuestras cabezas. Mejorar la entrada de luz, proteger la intimidad y añadir valor estético son objetivos que hoy cumplen las cubiertas acristaladas y las cascadas diseñadas a medida.

Opciones de lucernarios y techos en policarbonato para ganar luz y privacidad

Los lucernarios planos y los techos retráctiles ofrecen soluciones prácticas y visuales. Funcionan tanto en patios interiores como sobre piscinas.

Los lucernarios planos captan luz natural sin alterar la estética del edificio

Lucernarios planos: ideales para captar luz natural sin alterar demasiado la estética del edificio.

ideales para captar luz natural sin alterar demasiado la estética del edificio. Techos retráctiles de policarbonato: permiten abrir o cerrar el espacio según la necesidad y la meteorología.

permiten abrir o cerrar el espacio según la necesidad y la meteorología. Policarbonato celular translúcido: filtra la visibilidad desde el exterior, manteniendo privacidad y luminosidad.

Estos sistemas se adaptan a distintos climas. El policarbonato es ligero, resistente y fácil de manipular. Además, existen perfiles curvos o inclinados para proyectos más atrevidos.

Domótica y sensores bioclimáticos: automatizar las cubiertas

Los avances en automatización permiten que las cubiertas actúen por sí mismas. Sensores instalados en la estructura toman decisiones en tiempo real.

Sensores de radiación solar: regulan sombras o cierres para evitar sobrecalentamiento.

regulan sombras o cierres para evitar sobrecalentamiento. Detectores de lluvia y viento: cierran automáticamente cubiertas móviles para proteger el interior.

cierran automáticamente cubiertas móviles para proteger el interior. Integración domótica: control remoto y programación de escenarios según horarios o estaciones.

La combinación de domótica y cubiertas móviles elimina la necesidad de intervención manual. Esto mejora el confort y optimiza el consumo energético.

Tecnologías de acristalamiento técnico de alto rendimiento

Para proyectos que exigen prestaciones superiores, existen sistemas estructurales diseñados para soportar condiciones extremas.

Características clave de rendimiento

Estanqueidad y permeabilidad al aire: cumplen normativas europeas y aseguran hermeticidad ante filtraciones.

cumplen normativas europeas y aseguran hermeticidad ante filtraciones. Resistencia a presión del viento: están ensayados para soportar fuertes cargas de viento.

están ensayados para soportar fuertes cargas de viento. Aislamiento térmico y acústico: valores de Uf bajos y reducciones sonoras elevadas para confort interior.

valores de Uf bajos y reducciones sonoras elevadas para confort interior. Seguridad estructural: pruebas contra impactos y ensayos dinámicos garantizan robustez.

Ejemplo práctico: soluciones similares a WICTEC 50

Hay sistemas de montante-travesaño con perfiles de 50 mm que facilitan la ejecución de cubiertas inclinadas o atrios. Ofrecen gran versatilidad a arquitectos y responsables de obra.

Montaje simplificado: diseño modular que acelera la instalación.

diseño modular que acelera la instalación. Drenaje multicapa: varios niveles de evacuación para evitar filtraciones en lluvia intensa.

varios niveles de evacuación para evitar filtraciones en lluvia intensa. Certificaciones: testados según normas de estanqueidad y seguridad.

Diseño de cascadas y soluciones paisajísticas con agua

Las cascadas decorativas transforman jardines y piscinas en experiencias sensoriales. Agua, piedra y luz componen paisajes que invitan al descanso.

Las cascadas transforman jardines en experiencias sensoriales con agua, piedra y luz

Integración de materiales naturales: piedras, madera y vegetación para un aspecto orgánico.

piedras, madera y vegetación para un aspecto orgánico. Iluminación nocturna: crea ambientes cálidos y destaca el movimiento del agua.

crea ambientes cálidos y destaca el movimiento del agua. Vida acuática: posibilidad de integrar plantas y peces según el proyecto.

Un buen diseño combina estética y una ingeniería precisa del flujo de agua. El objetivo es que la caída y el sonido resulten naturales y relajantes.

Recomendaciones para proyecto y ejecución

Planificar con detalle evita problemas posteriores. Es aconsejable trabajar con fabricantes y profesionales especializados.

Solicitar especificaciones técnicas y certificados del sistema elegido. Pedir referencias y proyectos previos similares. Solicitar presupuesto desglosado y muestras de materiales. Comprobar compatibilidad entre domótica, sensores y la estructura de la cubierta.

Contactar directamente con el proveedor facilita resolver dudas sobre montaje y garantía. Así se consigue un resultado duradero y de alto valor estético.