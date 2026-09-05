Publicar en Facebook Publicar en Flipboard Compartir en LinkedIn Publicar en Reddit Compartir en Telegram Compartir en X Enviar a través de Whatsapp





Cuando el calor cede y las tardes se acortan, las dalias emergen como protagonistas en parques y jardines. Su rango de colores y formas atrapa miradas y despierta ideas para diseñar parterres inolvidables.

Por qué las dalias rehacen el otoño en jardines

Estas flores cuentan con una mezcla única de genética y estética. Gracias a su capacidad para cruzarse, aparecen nuevas variedades cada temporada.

La diversidad de formas y colores de las dalias permite crear composiciones únicas en cualquier estilo de jardín.

La diversidad no es solo cromática. Hay dalias en forma de bola, en espiral, simples y con pétalos puntiagudos. Esa variedad facilita su uso en composiciones modernas y clásicas.

Además, su época de esplendor suele coincidir con la madurez del jardín, por eso funcionan tan bien en borduras y macizos tardíos.

Jardines y colecciones que inspiran plantaciones

Si necesitas ideas, hay espacios donde las dalias se exhiben con criterio paisajista. Visitar estas colecciones ayuda a planear combinaciones y alturas.

Colecciones públicas destacadas

Real Jardín Botánico de Madrid : exposiciones de otoño con variedades ornamentales.

: exposiciones de otoño con variedades ornamentales. Forde Abbey y The Lost Gardens of Heligan : ejemplos británicos de mezcla entre dalias y plantas anuales.

y : ejemplos británicos de mezcla entre dalias y plantas anuales. Keukenhof: demuestra cómo incorporar dalias en grandes diseños de finca.

Iniciativas privadas y comunitarias

The Salutation Gardens : una colección privada con muchas variedades de hojas oscuras.

: una colección privada con muchas variedades de hojas oscuras. Dahlia Hill Garden : proyecto comunitario estadounidense con miles de plantas y cientos de cultivares.

: proyecto comunitario estadounidense con miles de plantas y cientos de cultivares. Biddulph Grange y Giverny: integran dalias en paseos formales y esquemas románticos.

Guía práctica para plantar dalias con éxito

No necesitas experiencia avanzada. Con sol, drenaje y respeto al calendario, las dalias responden con abundantes flores.

Calendario básico

Elegir variedades: busca tubérculos o bulbos a finales de invierno.

busca tubérculos o bulbos a finales de invierno. Plantación: marzo a mayo, cuando el riesgo de heladas haya pasado.

marzo a mayo, cuando el riesgo de heladas haya pasado. Floración: desde junio hasta las primeras heladas otoñales.

Suelo, luz y riego

Prefieren al menos seis horas de sol directo al día. Un sustrato suelto favorece el desarrollo de tubérculos.

Prepara un suelo suelto y bien drenado para favorecer el desarrollo óptimo de los tubérculos.

Si la tierra es pesada, mezcla arena o compost para mejorar el drenaje. El exceso de agua es la causa más común de pudrición.

Plantación paso a paso

Cava un hueco de 20 a 25 cm. Coloca el tubérculo en posición horizontal. Cubre con 10 a 12 cm de tierra. Riega solo una vez al plantar. Espera al primer brote para reanudar el riego. Instala el tutor en variedades altas al principio, para evitar dañar el tubérculo luego.

Errores habituales y soluciones prácticas

Plantar demasiado pronto: las heladas dañan los brotes. Espera temperaturas estables.

las heladas dañan los brotes. Espera temperaturas estables. Riego en exceso al inicio: ahoga el tubérculo. Mantén la humedad moderada.

ahoga el tubérculo. Mantén la humedad moderada. Falta de soporte: las variedades altas se tumban con el viento. Usa tutores desde el principio.

las variedades altas se tumban con el viento. Usa tutores desde el principio. Elección de variedades económicas: a veces es mejor invertir en cultivares de calidad para mejores resultados.

Ideas de diseño y combinaciones con otras plantas

Las dalias se adaptan a muchos estilos. Pueden aportar volumen, color y ritmo en el jardín.

Combínalas con gladiolos para alturas escalonadas.

Asócialas con lirios para sumar aroma y elegancia.

Usa cosmos o caléndulas para transiciones suaves en macizos mixtos.

Trabaja el color y la textura. Alterna tonos suaves y vibrantes para dar dinamismo. Mantén el suelo cuidado y la luz adecuada para prolongar la floración.