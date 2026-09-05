Dalias exóticas: variedades modernas que transforman tu jardín en otoño

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Dalias de colores variados en plena floración en un parterre de otoño con luz dorada
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Cuando el calor cede y las tardes se acortan, las dalias emergen como protagonistas en parques y jardines. Su rango de colores y formas atrapa miradas y despierta ideas para diseñar parterres inolvidables.

Por qué las dalias rehacen el otoño en jardines

Dalias exóticas: variedades modernas que transforman tu jardín en otoño
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Estas flores cuentan con una mezcla única de genética y estética. Gracias a su capacidad para cruzarse, aparecen nuevas variedades cada temporada.

Colección de diferentes variedades de dalias mostrando formas esféricas, espirales y pétalos puntiagudos
La diversidad de formas y colores de las dalias permite crear composiciones únicas en cualquier estilo de jardín.

La diversidad no es solo cromática. Hay dalias en forma de bola, en espiral, simples y con pétalos puntiagudos. Esa variedad facilita su uso en composiciones modernas y clásicas.

Además, su época de esplendor suele coincidir con la madurez del jardín, por eso funcionan tan bien en borduras y macizos tardíos.

Jardines y colecciones que inspiran plantaciones

Si necesitas ideas, hay espacios donde las dalias se exhiben con criterio paisajista. Visitar estas colecciones ayuda a planear combinaciones y alturas.

Colecciones públicas destacadas

  • Real Jardín Botánico de Madrid: exposiciones de otoño con variedades ornamentales.

  • Forde Abbey y The Lost Gardens of Heligan: ejemplos británicos de mezcla entre dalias y plantas anuales.

  • Keukenhof: demuestra cómo incorporar dalias en grandes diseños de finca.

Iniciativas privadas y comunitarias

  • The Salutation Gardens: una colección privada con muchas variedades de hojas oscuras.

  • Dahlia Hill Garden: proyecto comunitario estadounidense con miles de plantas y cientos de cultivares.

  • Biddulph Grange y Giverny: integran dalias en paseos formales y esquemas románticos.

Guía práctica para plantar dalias con éxito

No necesitas experiencia avanzada. Con sol, drenaje y respeto al calendario, las dalias responden con abundantes flores.

Calendario básico

  • Elegir variedades: busca tubérculos o bulbos a finales de invierno.

  • Plantación: marzo a mayo, cuando el riesgo de heladas haya pasado.

  • Floración: desde junio hasta las primeras heladas otoñales.

Suelo, luz y riego

Prefieren al menos seis horas de sol directo al día. Un sustrato suelto favorece el desarrollo de tubérculos.

Mano preparando la tierra suelta en un hueco de plantación para un tubérculo de dalia
Prepara un suelo suelto y bien drenado para favorecer el desarrollo óptimo de los tubérculos.

Si la tierra es pesada, mezcla arena o compost para mejorar el drenaje. El exceso de agua es la causa más común de pudrición.

Plantación paso a paso

  1. Cava un hueco de 20 a 25 cm.

  2. Coloca el tubérculo en posición horizontal.

  3. Cubre con 10 a 12 cm de tierra.

  4. Riega solo una vez al plantar. Espera al primer brote para reanudar el riego.

  5. Instala el tutor en variedades altas al principio, para evitar dañar el tubérculo luego.

Errores habituales y soluciones prácticas

  • Plantar demasiado pronto: las heladas dañan los brotes. Espera temperaturas estables.

  • Riego en exceso al inicio: ahoga el tubérculo. Mantén la humedad moderada.

  • Falta de soporte: las variedades altas se tumban con el viento. Usa tutores desde el principio.

  • Elección de variedades económicas: a veces es mejor invertir en cultivares de calidad para mejores resultados.

Ideas de diseño y combinaciones con otras plantas

Las dalias se adaptan a muchos estilos. Pueden aportar volumen, color y ritmo en el jardín.

  • Combínalas con gladiolos para alturas escalonadas.

  • Asócialas con lirios para sumar aroma y elegancia.

  • Usa cosmos o caléndulas para transiciones suaves en macizos mixtos.

Trabaja el color y la textura. Alterna tonos suaves y vibrantes para dar dinamismo. Mantén el suelo cuidado y la luz adecuada para prolongar la floración.

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