Riego en macetas: cuánto y cómo según el material

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Manos vertiendo agua en una maceta de terracota con planta verde
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Cuando eliges una maceta, no es solo una cuestión estética. El material dicta cómo se comporta el agua, la temperatura y la oxigenación de las raíces. Esa elección impacta la frecuencia de riego y la salud de la planta.

Por qué el material manda en el riego y la salud radicular

Riego en macetas: cuánto y cómo según el material
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Las macetas actúan como un microambiente para la planta. Paredes porosas, peso y aislamiento térmico cambian la capacidad del sustrato para retener agua.

Al comprender estas diferencias, ajustas el calendario de riego. También reduces el riesgo de hongos y pudrición. En pocas palabras: el contenedor condiciona la vida de la planta.

Terracota y barro: secado rápido y protección térmica

Las macetas de barro respirable absorben y liberan humedad por las paredes. Esto acelera el secado del sustrato.

Macetas de terracota apiladas junto a plantas de suculentas
Las macetas de terracota favorecen el secado rápido del sustrato.

Ventajas:

  • Permiten mayor entrada de oxígeno a la zona radicular.

  • Reducen la probabilidad de encharcamiento y hongos.

  • Actúan como aislante frente a cambios bruscos de temperatura.

Inconvenientes:

  • El sustrato se seca con rapidez; requieren riegos más frecuentes.

  • No son ideales si olvidas regar a menudo.

Usos recomendados: suculentas, cactus, lavandas y otras especies que prefieren sustrato seco entre riegos. Con estas plantas, la terracota es una opción segura.

Plástico y cerámica esmaltada: retención de humedad y riesgos

El plástico es impermeable. El agua solo sale por el drenaje. Por eso el sustrato se mantiene húmedo por más tiempo.

La cerámica esmaltada ofrece un aspecto elegante. También conserva humedad por el esmalte. Además aporta peso y estabilidad.

Ventajas comunes:

  • Mantienen la humedad estable. Útiles en climas secos.

  • Son ligeras (plástico) o estables y decorativas (cerámica).

Peligros habituales:

  • Sin drenaje eficiente, aumentan las probabilidades de pudrición radical.

  • El plástico puede calentarse al sol y subir la temperatura del sustrato.

  • La cerámica sin agujeros debe usarse como cubremaceta o con un contenedor interior con drenaje.

Recomendadas para: plantas tropicales que requieren humedad constante. Ejemplos: potos, monsteras y helechos.

Macetas de tela y geotextil: ventilación y raíces sanas

Las macetas de tela han ganado terreno en huertos urbanos y cultivo profesional. El tejido permite un flujo continuo de aire.

Beneficio clave: la aireación evita el sobrecalentamiento y favorece que las raíces se ramifiquen. Así no se enroscan en el fondo.

Tamaños y usos habituales

  • Pequeñas (≈14 L): ideales para hierbas y cultivos de ciclo corto. Requieren riego muy controlado.

  • Medianas (≈21 L): perfectas para tomates cherry, pimientos y fresas.

  • Grandes (29–78 L): pensadas para berenjenas, pepinos y frutales jóvenes.

Consejos para tela geotextil:

Macetas de tela con plantas de tomate y pimientos en huerto urbano
Las macetas de tela ofrecen excelente aireación para cultivos en espacios reducidos.

  • Usa sustrato suelto con perlita o fibra de coco.

  • Revisa la humedad con frecuencia; drenan muy bien.

  • Ideal para evitar pudriciones, pero necesitan aportes regulares de agua.

Alternativas sostenibles y soluciones técnicas

Existen materiales pensados para sostenibilidad y para condiciones extremas. Cada opción tiene ventajas prácticas.

  • Fibra de coco y pulpa de papel: biodegradables y adecuados para germinar semillas. Se pueden plantar directamente en suelo.

  • Fibrocemento: resistente a heladas y golpes. Recomendado en exteriores fríos.

  • Macetas de autorriego: cuentan con depósito inferior que libera agua de forma gradual.

Las macetas de autorriego imitan la absorción natural. Ahorran agua y reducen la frecuencia de riego sin sacrificar salud radicular.

Reglas prácticas para elegir tamaño, drenaje y sustrato

El tamaño correcto evita problemas. Una norma útil: optar por una maceta algo mayor que el cepellón, sin exagerar.

  • Entre 10–30% más grande que el cepellón suele ser suficiente.

  • Un exceso de volumen almacena más agua y puede provocar asfixia radicular.

  • Para suculentas, mejor macetas ajustadas que favorezcan el secado.

Elementos que no pueden faltar:

  • Agujeros de drenaje bien perforados.

  • Capa de grava o material drenante solo si la maceta no tiene salida.

  • Sustrato aireado con perlita, fibra de coco o arena, según especie.

Al combinar el material de la maceta con las necesidades hídricas de la planta y con el clima, controlas la humedad y minimizas enfermedades.

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