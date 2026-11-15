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En pleno asedio a Minas Tirith, cuando los Rohirrim cargan sobre los Campos del Pelennor, miras al cielo y aparece una figura terrible: el Rey Brujo cabalga una bestia alada. Muchos lectores se preguntaron si aquel monstruo era, en realidad, un pterodáctilo salido de épocas remotas.

La escena que desató la duda entre los fans

La visión del nazgûl sobre una criatura voladora en El retorno del rey encendió debates. Algunos dibujos y adaptaciones realzaron la semejanza con reptiles prehistóricos.

La visión del nazgûl sobre una criatura voladora despertó el debate entre lectores.

Ubicación clave: los Campos del Pelennor, frente a Minas Tirith.

Quien lo monta: el Rey Brujo , el más temible de los nazgûl.

, el más temible de los nazgûl. Impresión general: una bestia de gran envergadura y aspecto primitivo.

La respuesta de Tolkien: entre la negación y la filiación

Tras recibir preguntas de lectoras y lectores, Tolkien evitó una etiqueta taxonómica. No quiso decir que fuese un pterodáctilo literal. Sin embargo, reconoció que comparte rasgos con esos animales prehistóricos.

En su correspondencia explicó que la criatura es “pterodactílica” en sentido estético y mitológico. No se trata de reproducir un fósil. Es, más bien, una criatura inspirada en la nueva mitología prehistórica.

Qué entendía Tolkien con “pterodactílico”

Ala membranosa y silueta reptiliana.

Aspecto antiguo, como si procediera de eras geológicas perdidas.

Elemento mitológico más que zoológico.

Origen y apariencia según las páginas

El libro describe la bestia como algo salido de un mundo ya extinguido. Su supervivencia en rincones ocultos de la Tierra Media es coherente con otras criaturas del legendarium.

Artistas e ilustradores han ofrecido versiones distintas. Algunos la muestran de rasgos suaves, otros con perfiles afilados. El resultado: una imagen cambiante y polifacética.

Entre las interpretaciones más conocidas figura la de Alan Lee, que enfatizó su aire ancestral y amenazante.

Cómo cambian las adaptaciones: del texto a la pantalla

Las series y películas han simplificado u alterado su origen. En Los anillos de poder, por ejemplo, la procedencia se resume de forma distinta y más directa que en los libros.

Adaptaciones visuales han simplificado u alterado el origen de la criatura.

Películas de Peter Jackson: diseño oscuro, tonos reptilianos y presencia cinematográfica.

Los anillos de poder (serie): explicación condensada sobre su vínculo con aves gigantes.

En las novelas: matices sobre antigüedad, supervivencia y misterio.

Por qué la confusión sigue vigente

La mezcla de una descripción literaria sugerente y representaciones visuales potentes alimenta la ambigüedad. Para muchos, la imagen perfecta es la de un reptil volador; para otros, una bestia única de la mitología de Tolkien.

Al final, el debate persevera porque la criatura funciona en varios niveles: terrorífica en batalla, evocadora de tiempos remotos y adaptable según la mirada del artista.