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Desde que circuló el video en el que un grupo de animadores mostró a Hayao Miyazaki una prueba hecha con inteligencia artificial, el debate sobre la IA en la animación no ha dejado de crecer. La figura del director japonés se convirtió rápidamente en un símbolo de rechazo, aunque los ecos de esa polémica han ido matizándose con nuevas declaraciones desde el interior de Studio Ghibli.

El choque público: una tecnología que provocó controversia

La aparición de herramientas que imitan estilos visuales encendió las alarmas en la comunidad creativa. Cuando plataformas como OpenAI lanzaron filtros capaces de emular el estilo de Ghibli, la discusión escaló.

Las herramientas de IA capaces de emular estilos visuales encendieron la alarma en la comunidad creativa.

Para muchos, la IA supone una falta de respeto hacia los procesos artesanales.

Otros la ven como una herramienta de ayuda o experimentación.

La reacción pública mezcló indignación, curiosidad y preocupación por el futuro del oficio.

El debate no se limita a lo técnico: también toca ética, derechos de autor y la preservación de un lenguaje estético único.

Qué se dice dentro de Studio Ghibli

Dentro del estudio no hay una postura única y dramática. Al contrario, las voces internas han mostrado cautela y distancia frente al ruido mediático.

Actitud oficial y cotidiana

Toshio Suzuki, productor cercano al estudio, explicó que Miyazaki vive alejado de ese frenesí tecnológico. El maestro estaría concentrado en su trabajo y no en distracciones externas.

Mientras tanto, las preguntas de prensa y fans siguieron llegando durante 2025. Desde Ghibli optaron por una respuesta mesurada: no alimentar la polémica.

Las declaraciones que cambiaron el tono

Goro Miyazaki, hijo de Hayao, puso un matiz distinto en la conversación. Aclaró que el estudio no ve la IA con hostilidad absoluta.

Goro sugirió que hay apertura hacia algunas aplicaciones técnicas.

Mencionó que Isao Takahata, de haber vivido, podría haber mostrado interés en explorar la tecnología.

No hay indicios de un cambio radical que lleve a integrar IA en la creación de sus películas.

La lectura interna es pragmática: no demonizar, pero tampoco sustituir la mano humana.

Por qué Miyazaki sigue siendo el centro simbólico

La figura de Hayao Miyazaki trasciende su obra. Para muchos, representa una defensa del oficio tradicional y del valor artesanal.

Miyazaki representa la defensa del oficio tradicional y el valor artesanal en la animación.

Su reacción inicial frente a una muestra de IA se interpretó como un rechazo absoluto. Aun así, desde el estudio prefieren no tomar decisiones impulsivas.

Impacto posible en la animación y la industria

La controversia abrió preguntas sobre el rumbo de la animación en general. Algunos puntos clave:

La IA puede acelerar tareas repetitivas. Podría erosionar técnicas aprendidas durante décadas. La autenticidad y la calidad seguirán marcando la diferencia.

Muchas casas de animación valoran la IA con cautela. Buscan cómo integrarla sin perder identidad artística.

Escenarios a medio plazo

Es probable que veamos experimentos puntuales antes que adopciones masivas. Studio Ghibli, por ahora, se mantiene fiel a procesos manuales.

La discusión seguirá evolucionando conforme aparezcan nuevas herramientas y normativas.