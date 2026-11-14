Nintendo: elimina 217 repositorios de Switch en GitHub (144 de Picofly y 71 de Citron

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Nintendo eliminó alrededor de 217 repositorios relacionados con la Nintendo Switch en GitHub, según un recuento que atribuye 144 de esos repositorios a la red del firmware Picofly y 71 a Citron Neo, datos incluidos en las notificaciones publicadas por la plataforma.

Las retiradas procedieron de cuatro avisos DMCA, que GitHub procesó el 6 de noviembre de 2026, y afectan tanto a forks de emuladores como, por primera vez según la documentación consultada, a firmware usado por modchips que permite elude protecciones de la consola.

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El grueso del bloqueo corresponde a la red derivada del repositorio Ansem-SoD/Picofly: «la red del repositorio Ansem-SoD/Picofly perdió 144 repositorios», recoge la notificación consultada y explica por qué se ha visto afectada una amplia malla de forks.

Otra notificación desactivó 71 repositorios vinculados al emulador Citron Neo; además, la tanda incluye dos copias individuales del emulador Yuzu, por lo que la suma total se aproxima a los 217 repositorios retirados en esta operación.

GitHub aplica una regla que permite deshabilitar una red completa de copias cuando el reclamo señala el repositorio original, lo que explica que un aviso contra Picofly terminara afectando a 144 forks y a nombres conocidos en la escena del hardware de circumvención.

Qué cambia: del código de emulación al firmware de modchips

Según la documentación, Nintendo argumentó en sus avisos que el firmware «permite a los modchips de Nintendo Switch eludir ilegalmente» las protecciones de la consola y que su distribución «constituye tráfico ilegal de tecnología»; la empresa apoyó su reclamación citando un precedente penal contra Team Xecuter.

Las consecuencias inmediatas son una menor disponibilidad de esos proyectos en GitHub, aunque el artículo consultado señala que parte del software y del hardware señalados ya circulaba fuera de la plataforma y que las copias pueden reaparecer en otros espacios de desarrollo.

Los responsables de los proyectos pueden presentar una contranotificación si consideran que el retiro fue erróneo; GitHub recomienda asesoría legal antes de este paso y, en algunos casos, permite modificar el contenido para ajustarlo a las exigencias.

El episodio forma parte de una campaña más amplia: en tandas anteriores Nintendo ha conseguido retirar grandes redes de forks y repositorios relacionados con emulación, y ahora amplía el foco al firmware que usan modchips, lo que cambia el eje de sus avisos administrativos en la plataforma.

Para más contexto sobre cambios en permisos y seguridad en el ecosistema de software, consulta guías técnicas y actualizaciones recientes de grandes fabricantes.

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